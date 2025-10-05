Puteți reduce facturile la energie spălând hainele la o singură temperatură

Puteți reduceți facturile la energie spălând hainele la o singură temperatură, dar nu la 40 de grade așa cum procedăm majoritatea dintre noi. Este o metodă economică, mai ales după ce prețurile la energie au explodat odată cu eliminarea plafonării prețurilor la energie.

Este știut faptul că facturile românilor la electricitate s-au dublat după ce Guvernul a anulat schema de plafonare de la 1 iulie. Unii consumatori s-au trezit chiar din iulie cu TVA mărit la 21%, deși a intrat în vigoare abia la 1 august 2025.

În acest context, prind bine anumite sfaturi pentru a reduce costurile în gospodărie, iar printre acestea se numără limitarea consumului de încălzire cu aparate electrice, evitarea utilizării uscătoarelor de rufe, a fierului de călcat, a aspiratorului și scoaterea electrocasnicelor din priză dacă nu sunt folosite zilnic.

Cu toate acestea, potrivit unui expert, sunt câteva schimbări simple și în rutina de spălat rufe care pot ajuta femeile să economisească bani fără a „face compromisuri prea mari în ceea ce privește igiena”.

Adam Norris, manager senior de produse pentru mașini de spălat vase și rufe, a recomandat câteva sfaturi și trucuri simple ușor de aplicat. Acestea includ spălarea la temperaturi mai scăzute și utilizarea unei setări eco acolo unde este posibil.

„Rularea unui ciclu la 30 de grade în loc de 40 poate economisi energia utilizată pentru o încărcare. Datorită detergenților moderni concepuți pentru temperaturi mai scăzute, puteți obține rezultate excelente de curățare fără costuri suplimentare sau consum de energie”. a explicat Adam Norris.

Pentru a fi sigur că rufele vor ieși curate după ciclul de spălare, puteți verifica spatele cutiei cu detergenți de rufe pentru a vedea la ce temperatură funcționează cel mai bine.

De multe ori suntem tentați să pornim mașina cu doar câteva articole. Totuși, cel mai bine ar fi ca mașina de spălat să fie plină, dar nu supraîncărcată. Expertul spune că acest lucru asigură reducerea consumului de apă și energie.

Deși pot dura mai mult, setările eco consumă cu până la „60% mai puțină energie”. Aceasta înseamnă că este o modalitate simplă de a reduce facturile la electricitate fără sacrificii prea mari.

Un alt sfat util este acela de a renunța la uscătorul de rufe: „Dacă trebuie să folosiți un uscător de rufe, investiți într-unul cu pompă de căldură și centrifugați mai întâi hainele la o viteză mai mare pentru a îndepărta excesul de umiditate”, a declarat Adam Norris, potrivit express.co.uk.