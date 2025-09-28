Întreținerea, mai scumpă decât rata la bancă. Creșteri record la iarnă

Facturile la întreținere vor crește semnificativ în iarna 2024-2025, potrivit calculelor preliminare făcute de unii administratori de bloc. Costurile la întreținere în perioada noiembrie-martie vor varia în funcție de tipul de încălzire, suprafața apartamentului și oraș.

Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR), a declarat, pentru Evenimentul zilei, că, deocamdată, prețul gazului este o necunoscută: „Dacă prețul gazului crește, automat cresc toate celelalte. Creșterea energiei la bloc, automat duce și la creșterea facurilor”.

Pe de altă parte, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări la sfârșitul lunii august că prețul gazelor va rămâne neschimbat în această iarnă. Cu privire la facturile la energie, ministrul a spus că sunt discuții ca acestea să fie reduse: „Iarna are două componente gaz și electricitate. Cea mai importantă în bugetul oricărei familii din România este gazul. În momentul de față avem prelungită schema de plafonare a gazului până în 31 martie 2026, anul viitor.”

Garsonieră (30-40 mp): 400-550 lei/lună (față de 350-500 lei în 2024-2025), creștere de 10-15%. Consum mediu: 500-700 kWh gaze/lună. Apartament 2 camere (50-60 mp): 510-750 lei/lună (față de 450-650 lei), +10-15%. Consum: 800-1.200 kWh. Apartament 3 camere (70-80 mp): 680-950 lei/lună (față de 600-850 lei), +10-15%. Consum: 1.200-1.600 kWh. Apartament 4 camere (90-100 mp): 850-1.150 lei/lună (față de 750-1.000 lei), +10-15%. Consum: 1.600-2.000 kWh.

Garsonieră (30-40 mp): 550-900 lei/lună (față de 400-600 lei), +35-50%. Consum: 0,8-1,2 Gcal/lună. Apartament 2 camere (50-60 mp): 800-1.200 lei/lună (față de 550-800 lei), +40-50%. Consum: 1,2-1,8 Gcal. Apartament 3 camere (70-80 mp): 1.000-1.600 lei/lună (față de 700-1.000 lei), +40-60%. Consum: 1,8-2,5 Gcal. Apartament 4 camere (90-100 mp): 1.300-2.000 lei/lună (față de 900-1.200 lei), +45-65%. Consum: 2,5-3,5 Gcal.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 6/2025, plafonarea prețurilor la gaze naturale rămâne în vigoare până la 31 martie 2026, la un nivel de maximum 0,31 lei/kWh (cu TVA inclus) pentru clienții casnici, indiferent de consum. Acest lucru oferă o protecție temporară pentru cei cu centrale proprii pe gaze, dar tarifele de distribuție au fost ajustate ușor în sus cu 0,005 lei/kWh de la 1 iulie 2025, din cauza inflației și a costurilor operaționale.

În schimb, energia electrică a ieșit din schema de plafonare la 30 iunie 2025, ducând la prețuri de piață care au crescut în medie cu 50-100% față de nivelul anterior (de la 0,68-0,80 lei/kWh la 1,03-1,19 lei/kWh, în funcție de furnizor). Aceasta afectează costurile comune ale blocului, precum iluminatul scarilor, lifturile sau pompele de apă.

Subvențiile locale la gigacalorie, esențiale pentru blocurile cu încălzire centralizată, aproape 70% din locuințele urbane, sunt reduse în mai multe orașe. De exemplu, în Timișoara, primăria a anunțat tăieri ale subvenției de la 1 septembrie 2025, ceea ce ar putea dubla facturile.

În Ploiești, potrivit autorităților locale, prețul gigacaloriei a urcat la 367,5 lei/Gcal din ianuarie 2025, după reducerea subvenției. Bucureștiul menține subvența deocamdată, populația plătind 330 lei/Gcal dintr-un total de 1.000 lei, iar Clujul subvenționează la 476 lei/Gcal.

Climatologii de la AccuWeather și Copernicus prevăd o iarnă 2025-2026 mai rece decât media ultimilor ani, influențată de un vortex polar slăbit și de fenomenul La Niña slabă. Primele ninsori ar putea veni la final de noiembrie, cu episoade de frig intens și zăpadă abundentă în decembrie-februarie. Temperaturile ar putea scădea sub -10°C în perioade prelungite, crescând consumul de energie cu 10-20% față de o iarnă blândă. Aceasta înseamnă facturi mai mari, mai ales în blocurile slab izolate, unde pierderile de căldură pot dubla costurile.