Cum eviți problemele dacă nu mai poți plăti ratele la bancă







Cumpărarea unei locuințe cu ajutorul unui credit ipotecar poate fi o experiență stresantă. Mulți viitori proprietari se tem că, dacă nu vor mai putea plăti ratele, banca le va lua imediat locuința. Mulți cumpărători se tem că, în cazul în care întâmpină dificultăți la plata ratelor, banca va prelua imediat proprietatea. În realitate, există diverse soluții menite să protejeze debitorii și să le ofere timp pentru a-și regla situația financiară. Nicoleta Bușu, reprezentant Imobiliare Finance, a explicat ce pot face românii care se confruntă cu această situație.

Cele mai multe credite ipotecare vin însoțite de o asigurare care acoperă riscuri precum decesul, incapacitatea de muncă sau pierderea locului de muncă, oferind astfel o plasă de siguranță în momentele dificile.

În situațiile extreme, asigurarea poate prelua plata ratelor. În cazul decesului, datoria poate fi achitată integral, iar pentru șomaj sau incapacitate temporară de muncă, asiguratorul poate acoperi ratele pentru o perioadă determinată, de obicei câteva luni.

„În situațiile delicate în care un client nu își mai poate achita ratele la creditul ipotecar – fie din cauza pierderii locului de muncă, a unor probleme medicale sau chiar a unui deces – există mai multe pârghii care pot ajuta clientul. Discuția directă cu banca – primul și cel mai important pas este contactarea instituției financiare, care poate propune soluții personalizate”, arată brokerul de credite.

Băncile pot oferi și perioade de grație, în care clientul nu plătește temporar ratele, iar acestea se amână la finalul creditului. Este important ca solicitantul să fie la zi cu plățile și să facă o cerere scrisă pentru a beneficia de această opțiune.

Refinanțarea este o altă soluție atunci când rata devine dificil de suportat. Aceasta poate reduce suma lunară de plată sau poate extinde perioada de rambursare, oferind flexibilitate financiară și reducând presiunea asupra bugetului.

„Reeșalonarea sau restructurarea creditului – se pot ajusta ratele, prelungi perioadele de rambursare sau oferi perioade de grație. Asigurările atașate creditului – în multe cazuri, creditele ipotecare au asigurări care acoperă riscul de deces, invaliditate sau șomaj, protejând astfel familia sau veniturile clientului”, a adăugat Nicoleta Bușu.

Potrivit acesteia, persoanele care ajung în această situație pot lua legătura cu brokerii de credite, care pot gestiona relația cu banca.

„Sprijin prin brokerii de credite - Aceștia pot intermedia relația cu banca și pot identifica soluțiile potrivite pentru client. Cel mai important mesaj este că există soluții legale și contractuale care pot diminua impactul unei astfel de situații și că este esențial ca persoanele afectate să anunțe cât mai rapid banca pentru a identifica cea mai bună soluție”, a mai spus ea.

Normele în vigoare stabilesc că gradul maxim de îndatorare pentru prima locuință este de 45% din venit, iar pentru a doua locuință, de 40%. Specialiștii recomandă însă ca rata lunară să nu depășească 30%-35% din venit, pentru a evita suprasolicitarea bugetului pe termen lung.