Economie Noi taxe și scumpiri din 2026. În loc de tăieri de la bugetari, TVA mai mare







Guvernul discută despre o nouă majorare a taxei pe valoarea adăugată (TVA). După ce în august 2025 cota standard a urcat de la 19% la 21%, există acum scenariul ca, din 2026, TVA să fie dus până la 23%. Decizia depinde de cât de mult vor crește veniturile statului până atunci, potrivit unor surse politice.

Bugetul României este puternic presat de cheltuieli, după cum a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță. Deși s-au mărit deja taxele, statul are în continuare nevoie de miliarde de lei pentru a acoperi deficitul. În plus, Comisia Europeană cere reducerea treptată a acestuia. Cheltuielile pentru apărare și alte domenii sunt în creștere, iar guvernul ia în calcul înghețarea salariilor și a pensiilor bugetarilor și în 2026.

O altă temă aflată pe masa coaliției este sectorul HoReCa. TVA-ul redus de 9% a fost urcat la 11% în august 2025, dar de anul viitor ar putea fi adus la nivelul cotei standard, potrivit unor surse politice citate de libertatea.ro. Asta înseamnă 21%, cu posibilitatea de a crește la 23%. Hotelierii au avertizat însă că 2025 a fost deja cel mai slab an din ultimii trei și că o nouă creștere ar lovi direct turismul.

Guvernul a anunțat o serie de reforme, dar multe dintre ele au fost lăsate pe dinafară sau amânate:

-interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat nu mai este inclusă;

-fondurile către primării se dau pe baza datelor INS, nu ale recensământului, ceea ce păstrează alocările mai mari;

-reformarea companiilor de stat vizează doar viitoarele numiri, nu și actualii directori politici;

-investițiile inutile din programul „Anghel Saligny” nu au fost tăiate, ci doar promise spre „prioritizare”.

Din ianuarie anul viitor intră în vigoare mai multe creșteri:

-impozitul pe locuințe urcă cu 70%;

-dividendele vor fi taxate cu 16% în loc de 10%;

marile companii ar putea plăti un nou tip de taxă, mai strictă decât actualul 1% pe cifra de afaceri, dacă propunerea Ministerului Finanțelor va trece.

În același timp, pensiile speciale rămân aproape neatins. Reforma se concentrează doar pe magistrați, deși peste 200.000 de militari, polițiști, angajați ai serviciilor și alte categorii beneficiază de „pensii de serviciu”.

Experții au propus ca România să aplice taxarea inversă la TVA pentru a reduce evaziunea, care lasă anual o gaură de aproape 9 miliarde de euro la buget. Deocamdată, Ministerul Finanțelor vrea doar să ceară Bruxelles-ului permisiunea ca această măsură să se aplice din 2026, și doar pentru legume și fructe.

-TVA-ul general a crescut la 21%;

-TVA-ul pentru alimente a urcat la 11%;

-TVA-ul pentru locuințe a sărit direct la 21%;

-accizele la combustibili, alcool și tutun au fost majorate cu 10%;

-pensiile mai mari de 3.000 de lei sunt taxate cu 10% pentru sănătate;

-băncile plătesc un impozit suplimentar de 4%.