Opinii Ilie Bolojan nu vrea să ajungă ca Liviu Dragnea. Multinaționalele, fără impozit pe cifra de afaceri







Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, povestea într-un podcast alături de Marius Tucă că în 2016 a înțeles că se va duce la pușcărie. De unde și de ce? Spune că din cauza programului economic plin de patriotism economic, sau de nuanță suveranistă, cum s-ar spune azi, pe care îl pregătea. Un faliment politic, plecat de la un program economic

Liviu Dragnea povestește că și-a strâns copiii și le-a spus că din cauza faptului că va ataca afacerile multinaționalelor în România va ajunge la pușcărie. “I-am întrebat: care este părerea voastră, pentru că o să suferiți. Nu au avut nici o ezitare. Le-am spus că nu pot aplica programul economic decât în totalitate. Multinaționalele care scot bani de aici din România o să primească o lovitură peste mână, ca să lase bani aici.“

Tot la capitolul motive, Liviu Dragnea a mai menționat faptul că multinaționalele în loc să scoată bani din țară i-au lăsat aici. Faptul că băncile au fost obligate prin OUG 114 să adopte niște mecanisme prin care erau obligate să dea dobânzi mai mici și să finanțeze mediul de afaceri românesc. Dar profitul rămânea aici. Plafonarea prețului la energie și la gaze. Totul era bazat pe Tratatul de Aderare, deși toată Comisia Europeană era pe capul lui. Potrivit tratatului puteai plafona prețurile timp de trei ani, apoi prelungi încă trei. România bubuia de dezvoltare, spune Dragnea. Ce a făcut Guvernul Orban? A anulat această prevedere...

O fi adevărat, stai să te întrebi. Poate că bate câmpii, sau își găsește justificări la modă, puteți spune.

Ieri, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare ne-a anunțat o mare victorie. „Una dintre cele mai importante măsuri din acest pachet este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companiile străine și cele românești.

Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile (cheltuieli de management, de consultanță, de proprietate intelectuală) și atrage atenția asupra acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dezvoltare a unor companii, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii. Aceste investiții, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, au scăut Suntem constienti că investitiile prvate sunt cheia succesului, mai ales în acest an, fie ca sunt fonduri private, din PNRR”, a declarat ministrul.

Povestea cu prețurile de transfer, adică cu sumele uriașe de bani care pleacă pe diverse studii și hârtii fără valoare de la compania din România către compania-mamă, este depășită. Nu se mai face la nivelul de acum 10 ani, descris de Ziarul Financiar. S-au rafinat metodele de a scoate profitul din zona impozitării.

De exemplu se cumpără tot ceea ce este nevoie în România din Germania, Austria sau Franța. De la hârtie igienică, la scaunul din biroul șefului. De la companii din aceeași zonă de acționariat.

Alexandru Nazare ar fi trebui să vorbească despre marje nete anormal de mici în industrie. Despre explozie de servicii intragrup/royalties. sau despre gradul mare de îndatorare intragrup vs. EBITDA. Iar la final despre companii cu cifră mare de afaceri, dar cu pierderi recurente în România. Noi am rămas la nivelul de acum 10 ani.

De ce? Pentru că în România dacă mărești TVA-ul, impozitezi mamele însărcinate și veteranii de război, îți iei maxim o înjurătură pe stradă. În schimb dacă te iei de multinaționale și bănci, iei cu executare.

Concluzia: Ilie Bolojan nu vrea să ajungă ca Liviu Dragnea.