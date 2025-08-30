Vremea Fenomen extrem în România. Se anunță ploi abundente și tornade







Europa se confruntă cu un val de vreme severă, după ce talvegul rezultat din fostul uragan Erin s-a instalat deasupra continentului, deplasându-se treptat spre est și sud. Meteorologii avertizează că acest fenomen va aduce furtuni intense, vânturi puternice, grindină și chiar tornade, crescând riscul de inundații locale.

Potrivit Severe Weather, perioada de instabilitate atmosferică vine după zilele caniculare care au afectat mai multe regiuni europene. Experții spun că ultimele zile ale verii meteorologice 2025 vor fi marcate de fenomene extreme, care vor afecta în special zonele montane și regiunile joase predispuse la acumularea de apă.

Furtunile vor începe în nord-estul Spaniei și sudul Franței, urmând să se extindă către regiunile alpine, apoi spre estul Europei centrale și sud. Zonele vizate vor înregistra precipitații torențiale, vânturi cu rafale puternice și grindină de mari dimensiuni, iar meteorologii nu exclud apariția unor tornade izolate.

În nordul Italiei, Elveția și vestul Austriei, cantitățile de precipitații pot depăși 300 mm în doar câteva zile, ceea ce crește riscul de viituri și alunecări de teren.

Talvegul, un canal al aerului rece și instabil format între două zone de presiune mai ridicată, favorizează astfel apariția furtunilor și ploilor abundente. Meteorologii explică faptul că pe hărțile meteo, acest tip de sistem se vede ca o adâncitură între două centre de presiune mai ridicate, indicând o zonă cu instabilitate atmosferică accentuată.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod galben pentru Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei. În aceste zone, în intervalul 30 august, ora 23:00 – 31 august, ora 10:00, se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 – 70 km/h și grindină izolat. Cantitățile de apă vor depăși 20 – 30 l/mp, iar izolat peste 40 l/mp.

Duminică, instabilitatea va continua în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și Muntenia, cu averse torențiale și vânt puternic. Județele vizate includ Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. În intervale scurte sau prin acumulare, precipitațiile pot depăși 50 l/mp în anumite zone.

Meteorologii avertizează că, pe alocuri, instabilitatea va afecta și restul țării, iar populația este sfătuită să fie pregătită pentru fenomene extreme și să evite deplasările în zonele afectate.