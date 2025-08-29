Economie Impozite dublate pe casă și mașină. Cum arată nota de plată pentru români







Premierul Ilie Bolojan a anunțat creșterea bazei de impozitare pentru persoanele fizice. Decizia vine în contextul lipsei de finanțări pentru numeroase șantiere deschise în orașe și comune și are ca scop aducerea de bani suplimentari la bugetele locale. „va fi un impact direct asupra locuitorilor României”, a spus Bolojan la Antena 3.

Un exemplu dat de premier arată cât de mult vor simți românii această modificare: în mediul rural, un impozit pe casă care acum este de 100–120 de lei pe an va ajunge până la 200 de lei: „Poate părea o creștere mare în procente, dar în termeni reali este oricum o sumă rezonabilă”.

De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajaţi în administraţia locală, acolo unde s-a angajat prea mult. Şi banii încasaţi suplimentar din impozitele pe proprietăţi ale persoanei fizice, plus economiile la salarii care se vor face trebuie să se ducă în continuare la aceste investiţii, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Și pentru mașinile de capacitate mică impozitul aproape se dublează. Dacă acum proprietarii plătesc 70–80 de lei pe an, după modificări vor achita în jur de 150 de lei, adică aproximativ 30 de euro. În România există 11,5 milioane de autovehicule, dintre care 10,5 milioane intră în această categorie. „Este o corecție necesară, pentru că până acum impozitele pe mașini mici erau simbolice”, a spus premierul.

În schimb, pentru mașinile mari, impozitul rămâne ridicat, la nivelul a 700–800 de euro pe an, adică între 3.000 și 4.000 de lei.

Ilie Bolojan a mai declarat că noile venituri nu trebuie folosite pentru salariile din administrație, ci pentru investiții. „O bună parte va rămâne la autoritățile locale și trebuie să meargă în continuare la șantierele deja începute”, a precizat acesta. Complementar, guvernul pregătește reducerea aparatului administrativ acolo unde numărul angajaților a crescut excesiv.

Premierul a mai spus că statul nu mai poate finanța toate lucrările doar din bani naționali sau europeni. În multe localități s-au deschis șantiere pentru asfaltări, rețele de apă și canalizare sau modernizări de drumuri județene: „Dacă locuiești pe o stradă care nu avea asfalt și acum ai asfalt, e normal ca și cetățenii să vină cu o cofinanțare prin impozite mai mari”.