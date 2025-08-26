Politica Salariile șefilor de la ANRE, ASF, ANCOM, făcute publice. Sume amețitoare







Radu Mihaiu a adus în atenția publicului veniturile încasate de conducerea unor instituții ale statului, precum ANRE, ASF și ANCOM. Dezvăluirea vine într-un moment în care autoritățile centrale poartă negocieri privind pachetul de măsuri fiscal-bugetare cu impact asupra populației. „Dacă nesimțirea instituționalizată ar avea o față, așa ar arăta”, a explicat deputatul USR

Conform datelor prezentate de Radu Mihaiu, șefii acestor instituții beneficiază de salarii considerabile, în timp ce Guvernul reduce cheltuielile.

„La Comisia de IT am primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM și ANRE în care anunță prăpădul care îi paște odată cu Pachetul 2 de măsuri”, a scris deputatul pe contul de socializare.

Radu Mihaiu și-a exprimat nemulțumirea și față de reacțiile unor sindicate din sistemul public, pe care le consideră nepotrivite în contextul economic actual. Acesta a subliniat că, în timp ce cetățenii „trec prin sacrificii reale”, fie din sectorul privat, fie din administrația locală sau din sfera politică, „sindicatele luxului instituțional” pozează în „martirii neamului”.

„E revoltător ca, într-un moment în care toți românii – din mediul privat, din administrațiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituțional să se plângă și să pozeze în martirii neamului.

Ca să nu credeți că e doar adversitatea mea generală față de sindicate acaparate politic, hai să vorbim pe cifre clare, cum arată situația de fapt acum:

ASF – 13.562 lei,

ANCOM – 12.934 lei,

ANRE – 18.635 lei.

Președintele ANRE – 75.073 lei,

Președintele ASF – 61.089 lei,

Președintele ANCOM – 64.670 lei,

Vicepreședinți – peste 50.000 lei.

„Aceste cifre nu sunt doar obscene. Sunt un afront la adresa fiecărui român care muncește cinstit pentru 4.000–5.000 de lei pe lună și care se întreabă cum mai plătește rata sau factura la gaze. Să te plângi că ți se taie 30% dintr-un salariu de nabab e de-a dreptul obraznic. Mai ales când știm toți situația în care suntem. Și mai important, simțim toți cum se strânge cureaua”, a mai scris Radu Mihaiu în postarea sa de pe social media.