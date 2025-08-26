Social Pensionarii care au venituri mai mici de 2500 de lei vor primi, în decembrie, 400 de lei







În ciuda măsurilor de austeritate adoptate de Guvern, Ministerul Muncii confirmă că pensionarii cu venituri mici vor primi ajutorul financiar de 400 de lei în luna decembrie 2025.

Sprijinul a fost aprobat prin OUG nr. 12/2025 și vine ca măsură de compensare după ce pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflației la începutul anului, deși acest lucru era prevăzut de lege.

Beneficiarii sunt pensionarii din sistemul public și sistemul pensiilor militare de stat cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2.574 de lei.

Pensiile au fost majorate în septembrie 2024, dar nu au mai fost indexate cu rata inflației în ianuarie 2025, din cauza deficitului bugetar ridicat. Pentru a compensa lipsa acestei creșteri, guvernul condus la acel moment de Marcel Ciolacu a adoptat, în aprilie 2025, un pachet de sprijin pentru pensionari.

Ajutorul total este de 800 de lei pe an, împărțit în două tranșe egale:

400 de lei – acordați în aprilie 2025

400 de lei – plătiți în decembrie 2025

Sprijinul se acordă din oficiu, fără depunerea de cereri suplimentare, iar plățile sunt efectuate de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale.

Ministerul Muncii a transmis pentru Mediaflux că ajutorul de 400 de lei din decembrie 2025 va fi plătit conform ordonanței aflate în vigoare:

„În prezent, în condițiile în care nu se adoptă alte reglementări cu referire la acest subiect, este în vigoare OUG nr. 12/2025 privind acordarea unui sprijin financiar pentru unele categorii de pensionari în anul 2025, precum și pentru completarea unor acte normative, potrivit căreia, în anul 2025 se acordă un sprijin financiar în cuantum de 800 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, persoanelor care beneficiază de pensii de serviciu și pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat, ale căror venituri lunare din pensii sunt mai mici sau egale cu 2.574 de lei.”

Ministerul precizează că banii vor fi virați automat în conturile pensionarilor sau vor fi livrați prin Poșta Română acolo unde există această opțiune.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), ajutorul financiar este acordat pentru peste 2,5 milioane de pensionari din România și din străinătate:

2.383.592 de beneficiari ai pensiilor de asigurări sociale de stat

124.108 de beneficiari de pensie de agricultor

Toți pensionarii care au venituri mai mici sau egale cu 2.574 de lei vor primi sprijinul fără a depune cereri suplimentare.

Statul are nevoie de aproximativ 1 miliard de lei pentru a acoperi ajutorul din luna decembrie 2025. Fondurile sunt asigurate din bugetul de stat, prin intermediul:

Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Ministerului Apărării Naționale

Ministerului Afacerilor Interne

Serviciului Român de Informații

Chiar dacă Guvernul a anunțat un pachet de măsuri de austeritate, plata ajutorului pentru pensionarii cu venituri mici a fost prioritară pentru a limita efectele inflației ridicate.

Ajutorul de 400 de lei din decembrie 2025 se acordă automat, prin:

Casele teritoriale de pensii – pentru beneficiarii sistemului public

Casele de pensii sectoriale – pentru pensionarii din sistemul militar

Pensionarii care au ales plata prin cont bancar vor primi banii direct în cont, iar ceilalți prin intermediul Poștei Române.

Pentru persoanele care își stabilesc dreptul la pensie după 1 aprilie 2025, ajutorul se acordă doar în decembrie 2025, în cuantum de 400 de lei.

Ministerul Muncii a clarificat că sprijinul financiar nu influențează accesul la alte programe sociale sau medicale. Suma nu se ia în calcul pentru:

stabilirea plafonului pentru compensarea cu 90% a prețului medicamentelor

acordarea venitului minim de incluziune

obținerea biletelor de tratament balnear

Astfel, pensionarii pot beneficia simultan atât de ajutorul de 400 de lei, cât și de celelalte programe de sprijin.