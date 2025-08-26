Politica Noi schimbări în Sănătate, propuse în Pachetul II







Alexandru Rogobete a anunțat, miercuri, o reformă fără precedent în sistemul sanitar românesc: șefii de secție din spitale vor fi desemnați prin concurs și evaluați anual pe baza unor indicatori clari de performanță, potrivit știripesurse.

Până acum, universitățile de medicină era dreptul exclusiv de a desemna șefii de secție, chiar dacă spitalele nu erau subordonate administrativ acestora. Managerii spitalelor nu aveau autoritate de intervenție, iar secțiile cu disfuncționalități funcționau adesea în detrimentul pacienților.

Alexandru Rogobete a explicat că noul mecanism implică semnarea unor contracte de administrare pe patru ani, cu indicatori clari de performanță, verificați anual. Candidații vor prezenta planuri concrete de dezvoltare a secțiilor și a echipelor medicale, demonstrând aptitudini de conducere, organizare și coordonare.

Alexandru Rafila și Florian Bodog, ambii foști miniștri și cadre universitare, au declarat public că sunt împotriva reformei discutate în interiorul PSD. Florian Bodog a afirmat că „nu este normal ca șefii de secție să fie desemnați prin concurs”, în timp ce Rafila a comparat această măsură cu prevederi din legea lui Vlad Voiculescu.

Atât Rafila, cât și Bodog, în calitate de foști miniștri sau parlamentari, nu au inițiat niciun demers pentru transparența numirilor în funcțiile de conducere ale șefilor de secție.

Liderii PSD și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa propusă de Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. În cadrul ședinței Biroului Permanent Național al PSD, Lia Olguța Vasilescu, Mihai Tudose și Gheorghe Șoldan și-au manifestat acordul față de forma propusă de ministrul PSD.

Președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a transmis că PSD va continua implementarea reformei „chiar dacă sunt nemulțumiți mogulii din sănătate”.