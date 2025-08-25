Social

Mai mulți neasigurați vor avea acces la servicii medicale. Plata contribuțiilor, amânată

Mai mulți neasigurați vor avea acces la servicii medicale. Plata contribuțiilor, amânatăSursa foto: pixabai.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că pacienții neasigurați vor putea continua să beneficieze de anumite servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rogobete a prcizat că măsurile vizează protejarea celor mai vulnerabili și asigurarea accesului la tratament și investigații de bază.

Programele naționale de boli cronice asigură servicii tuturor pacienților

„În primul rând, toți pacienții care se află în programele naționale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament și investigații medicale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Discutăm aici și despre categoria de coasigurați, majoritatea fiind încadrate în aceste programe, deci vor beneficia de servicii medicale în continuare. Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate, s-a extins termenul”, a explicat ministrul Rogobete.

Alexandru Rogobete

Sursa foto: Facebook/Ministerul Sănătății

El a adăugat că măsurile adoptate în ședința de Guvern din urmă cu două săptămâni prelungesc termenul până la 1 ianuarie 2026, astfel încât o categorie și mai largă de pacienți să poată beneficia de servicii medicale, chiar dacă nu sunt coasigurați sau nu realizează venituri. Totodată, persoanele fără venit continuă să beneficieze de pachetul minim de bază oferit de medicul de familie, incluzând investigații și tratament.

Măsurile care intră în vigoare de la 1 septembrie

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a detaliat măsurile care au intrat în vigoare de la 1 august, dar al căror impact se resimte de la 1 septembrie, potrivit evz.ro. Printre cei care nu plătesc contribuție la fondul asigurărilor sociale de sănătate (CASS) se numără:

Minciuna Învățământului gratuit: Piața meditațiilor, 63.000.000 de euro doar „la alb.
Minciuna Învățământului gratuit: Piața meditațiilor, 63.000.000 de euro doar „la alb.
Cardul european de sănătate, schimbări esențiale. Tot ce trebuie să știi înainte de a pleca din țară
Cardul european de sănătate, schimbări esențiale. Tot ce trebuie să știi înainte de a pleca din țară

-copiii cu vârsta de până la 18 ani,

-pensionarii cu venituri de până la 3.000 lei,

-persoanele cu handicap,

-pacienții cu afecțiuni oncologice.

Asigurați cu plata contribuției de la 1 septembrie

Categoriile care au calitatea de asigurat până la 1 septembrie 2025 vor menține statutul de asigurat prin reținerea automată a contribuției de 10% de către plătitorul de venit, fără demersuri suplimentare. Printre acestea se numără:

-Pensionarii cu venituri peste 3.000 lei (1.960.804 persoane), pentru partea care depășește suma de 3.000 lei;

-Beneficiarii unor legi speciale (141.376 persoane) – veterani, revoluționari etc.;

-Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj (44.090 persoane);

-Persoanele fizice care primesc venit minim de incluziune – ajutor social (323.542 persoane);

-Persoanele aflate în concediu de acomodare sau de creștere și îngrijire copil (127.054 persoane).

Personalul monahal

Pentru personalul monahal (2.504 persoane), calitatea de asigurat se menține până la 1 septembrie 2025. Ulterior, aceștia pot opta pentru plata contribuției prin depunerea declarației unice, respectând aceeași proporție de plată – 25% la depunere și 75% până la 25 mai 2026.

Persoanele cu afecțiuni și fără venituri

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, care nu realizează venituri (58.200 persoane), alții decât cei cu afecțiuni oncologice (7.193 persoane), vor beneficia în continuare de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, precum și de consultații și spitalizări incluse în pachetul de bază, până la vindecarea afecțiunii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:01 - Minciuna Învățământului gratuit: Piața meditațiilor, 63.000.000 de euro doar „la alb.
07:52 - Și-a ucis logodnica, apoi s-a sinucis alături de copilul de trei luni, provocând un accident
07:43 - Programul Anghel Saligny. Noul plan al Guvernului și calculele care schimbă șantierele
07:32 - Cele mai toxice cupluri: când atracția se transformă în conflict
07:27 - USR și miniștrii săi, prin ochii lui Ponta: Mai comuniști decât Iliescu. Mesaj pentru Oana Țoiu
07:20 - Mai mulți neasigurați vor avea acces la servicii medicale. Plata contribuțiilor, amânată

Proiecte speciale