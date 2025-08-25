Social Mai mulți neasigurați vor avea acces la servicii medicale. Plata contribuțiilor, amânată







Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că pacienții neasigurați vor putea continua să beneficieze de anumite servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rogobete a prcizat că măsurile vizează protejarea celor mai vulnerabili și asigurarea accesului la tratament și investigații de bază.

„În primul rând, toți pacienții care se află în programele naționale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament și investigații medicale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Discutăm aici și despre categoria de coasigurați, majoritatea fiind încadrate în aceste programe, deci vor beneficia de servicii medicale în continuare. Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate, s-a extins termenul”, a explicat ministrul Rogobete.

El a adăugat că măsurile adoptate în ședința de Guvern din urmă cu două săptămâni prelungesc termenul până la 1 ianuarie 2026, astfel încât o categorie și mai largă de pacienți să poată beneficia de servicii medicale, chiar dacă nu sunt coasigurați sau nu realizează venituri. Totodată, persoanele fără venit continuă să beneficieze de pachetul minim de bază oferit de medicul de familie, incluzând investigații și tratament.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a detaliat măsurile care au intrat în vigoare de la 1 august, dar al căror impact se resimte de la 1 septembrie, potrivit evz.ro. Printre cei care nu plătesc contribuție la fondul asigurărilor sociale de sănătate (CASS) se numără:

-copiii cu vârsta de până la 18 ani,

-pensionarii cu venituri de până la 3.000 lei,

-persoanele cu handicap,

-pacienții cu afecțiuni oncologice.

Categoriile care au calitatea de asigurat până la 1 septembrie 2025 vor menține statutul de asigurat prin reținerea automată a contribuției de 10% de către plătitorul de venit, fără demersuri suplimentare. Printre acestea se numără:

-Pensionarii cu venituri peste 3.000 lei (1.960.804 persoane), pentru partea care depășește suma de 3.000 lei;

-Beneficiarii unor legi speciale (141.376 persoane) – veterani, revoluționari etc.;

-Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj (44.090 persoane);

-Persoanele fizice care primesc venit minim de incluziune – ajutor social (323.542 persoane);

-Persoanele aflate în concediu de acomodare sau de creștere și îngrijire copil (127.054 persoane).

Pentru personalul monahal (2.504 persoane), calitatea de asigurat se menține până la 1 septembrie 2025. Ulterior, aceștia pot opta pentru plata contribuției prin depunerea declarației unice, respectând aceeași proporție de plată – 25% la depunere și 75% până la 25 mai 2026.

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, care nu realizează venituri (58.200 persoane), alții decât cei cu afecțiuni oncologice (7.193 persoane), vor beneficia în continuare de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, precum și de consultații și spitalizări incluse în pachetul de bază, până la vindecarea afecțiunii.