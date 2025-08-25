Social Acuzațiile despre primele și bonusurile din Romsilva, respinse de Marius Dan Sîiulescu







Romsilva se află din nou în centrul atenției după dreptul la replică transmis de Marius Dan Sîiulescu, fost director general, care respinge acuzațiile legate de primele și bonusurile acordate în instituție, potrivit forestmania.ro.

Marius Dan Sîiulescu califică drept tendențioase acuzațiile potrivit cărora, în timpul mandatului său, ar fi fost acordate ilegal prime și bonusuri în Romsilva. „Asocierea numelui meu cu aceste informații reprezintă o tentativă de discreditare profesională și personală”, subliniază fostul director general.

Potrivit lui Sîiulescu, primele despre care se discută public vizează o perioadă anterioară mandatului său. Performanțele financiare excepționale ale Romsilva în 2021 și 2022 au dus la venituri suplimentare de 255 milioane lei și un profit în creștere cu 35,6% în 2021, respectiv venituri majorate cu peste 740 milioane lei și profit brut cu 806% față de bugetul aprobat în 2022.

Bonusurile la pensionare nu sunt decizii discreționare, ci obligații legale prevăzute în Statutul personalului silvic din 1992. Conform statutului, personalul silvic beneficiază de o gratificație la pensionare egală cu minimum cinci salarii brute, iar negocierile cu sindicatele au stabilit un interval de 2–10 salarii brute, în funcție de vechime.

Toate sumele sunt impozitate și incluse în Bugetul Romsilva, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 316/2024.

După preluarea mandatului în ianuarie 2024, Sîiulescu a redus bonusurile cu 60%, iar din ianuarie 2025, pe baza OUG 156/2024, a decis suspendarea plăților. Prima de pensionare de 100.000 de euro,, se referă la perioada anterioară mandatului său și a fost aprobată legal, conform Codului muncii, art. 56 alin. 4, la revenirea sa în funcția de director al Direcției Silvice Arad în iunie 2023.

Acuzațiile din perioada selecției unui Director General provizoriu afectează grav imaginea Romsilva și manipulează opinia publică, atrage atenția Sîiulescu. El subliniază că toate deciziile sale privind primele și bonusurile au respectat legislația și Contractul Colectiv de Muncă și au fost luate cu responsabilitate.

„Acuzațiile și informațiile false difuzate, în plin proces de desemnare a unui Director General provizoriu al Romsilva, denaturează grav realitatea și sunt dovada unor încercări repetate de a mă discredita și manipula opinia publică”, a conchis acesta.