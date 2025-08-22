Politica Diana Buzoianu: Reorganizarea Romsilva, nu va fi uşoară, va fi cu scaune care se vor dărâma







Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat ferm, joi seară, la B1 TV, după incidentele de miercuri, când sindicaliștii Romsilva i-au refuzat accesul la microfon, împiedicând-o să vorbească cu angajații. Ministrul a subliniat că reorganizarea regiei este absolut necesară și va fi finalizată, chiar dacă presupune schimbări la nivelul conducerii.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că refuzul de a i se oferi un microfon nu a fost doar un gest împotriva Ministerului, ci un mesaj transmis propriilor colegi din Romsilva.

„Problema principală este că am încercat să vorbesc cu oamenii care erau pe bune doritori să schimbe o idee, să transmită un mesaj, să primească răspunsuri”, a precizat Buzoianu.

Ea a menționat că intenționa să convoace o delegație din rândul angajaților, dar acest lucru a fost împiedicat de refuzul accesului la microfon. Buzoianu a explicat că restructurarea vizată se concentrează exclusiv pe nivelul de conducere, fără a afecta personalul operativ din teren.

Reformele vor reduce numărul directorilor de la 99 la doar 12, iar economiile estimate la 19 milioane lei pe an vor fi redirecționate către operațiuni, monitorizare și prevenirea tăierilor ilegale.

Incidentul de miercuri a stârnit reacții intense, iar Buzoianu a remarcat că aceiași angajați care i-au blocat microfonul sunt cei care, în alte contexte, sprijină mișcări extremiste. Ministerul Mediului precizează că proiectul de reorganizare parcurge toate etapele legale, fiind publicat în transparență decizională pe 7 august 2025 și supus consultării publice conform Legii 52/2003, prin dezbateri și colectarea de observații oficiale.

Pe lângă reducerea funcțiilor de conducere, economia rezultată va fi reinvestită integral în activitățile de teren. Diana Buzoianu a reiterat că scopul principal este creșterea eficienței operaționale a Romsilva și îmbunătățirea condițiilor pentru personalul silvic, prevenind tăierile ilegale și consolidând monitorizarea pădurilor.

Diana Buzoianu a avertizat că finalizarea reorganizării Romsilva va fi dificilă, „cu scaune care se vor dărâma”, dar absolut necesară pentru modernizarea instituției. Aceasta reformă strategică are potențialul de a genera economii semnificative și de a consolida gestionarea resurselor forestiere, fiind menită să îmbunătățească atât funcționarea internă, cât și percepția publică asupra regiei.

Ministrul Mediului a subliniat că reorganizarea va menține stabilitatea posturilor din teren și va redirecționa resursele spre prevenirea tăierilor ilegale și monitorizarea pădurilor.

Diana Buzoianu a reafirmat angajamentul său de a duce bătălia pentru eficientizarea Romsilva fără compromisuri, indicând că reforma va avea efecte durabile asupra economiei și protecției mediului în România.