Politica Ministrul Mediului, mesaj pentru protestatari: Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni







Ministrul Mediului a transmis un mesaj tranșant angajaților Romsilva, în contextul protestului organizat de aceștia față de procesul de reformare a companiei. Diana Buzoianu a subliniat că schimbările vor continua, chiar dacă salariații se opun.

Concret, miercuri, ministrul Buzoianu a ieșit în fața sediului instituției pe care o conduce pentru a dialoga direct cu protestatarii, prezenți încă de la ora 10:00.

În timpul întâlnirii, Buzoianu l-a acuzat pe liderul Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, Silviu Geană, că nu i-a permis să se adreseze participanților de la microfonul instalat la manifestație. Cu toate acestea, ea a reiterat că reforma în cadrul Romsilva va fi dusă la capăt, în ciuda nemulțumirilor exprimate de sindicaliști.

Ministrul Mediului a mai subliniat că procesul de reformă la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este în desfășurare și va continua conform planului.

Referindu-se la protestu organizat de sindicaliști, Buzoianu a afirmat că participanții au fost mobilizați pe baza unor cote stabilite la nivel județean – câte 25 de persoane din fiecare județ.

„Oamenii pe care i-au adus aici, şi pentru care domnul Silviu Geană are o frică teribilă să mă lase să vorbesc cu ei la microfon, oamenii aceştia au fost aduşi pe numere, li s-a transmis o adresă să vină 25 de oameni din fiecare judeţ. Reforma Romsilva continuă, iar noi ne vom face treaba. Pădurile României vor fi protejate”, a mai puncta ministrul Mediului.

Federația Sindicatelor Silva își opoziția față de planurile de reorganizare propuse pentru structurile Romsilva. Sindicaliștii acuză că măsurile anunțate sub pretextul unei reforme vizează, de fapt, austeritatea și nu eficientizarea activității.

Conform reprezentanților sindicali, Ministerul Mediului intenționează să desființeze 29 dintre cele 41 de direcții silvice județene, păstrând doar 12 la nivel regional.

Aceste restructurări ar implica și comasarea forțată a mai multor unități de administrare, într-un context în care alte instituții publice – precum Garda de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă – continuă să funcționeze cu structuri județene.

Sindicatele avertizează că aceste modificări riscă să afecteze grav funcționarea sistemului de administrare a pădurilor publice, sistem care funcționează de peste trei decenii, potrivit comunicatului publicat pe social media.