Carol al II-lea, Restaurația și lecțiile Istoriei

Carol al II-lea a devenit „curat neconstituțional” Rege al României în 8 iunie 1930. Nu a fost o lovitură de palat sau de stat violentă. Din contră, totul a fost discret iar poporul a aplaudat. Din epoca fanariotă, am rămas cu sintagma „schimbarea domnilor, bucuria nebunilor”. Carol al II-lea a încercat să scape din „Complexul Înaltei Porți. Acest „complex” a fost analizat de jurnalistul și istoricul Dan Andronic în cartea cu același nume care se găsește pe edituradecarte.ro.

Carol Caraiman a reușit să ajungă pe Aeroportul Băneasa după ora 22 a zilei de 6 iunie 1930. Mai mulți ofițeri, chiar fratele său, Regentul Nicolae îl așteaptă și îl ajută să ajungă la Cotroceni. Dictatura bătea la ușă deja. Maniu crede că poate juca așa cum o făcuse la Viena în 1918 cu Ministrul de Război al defunctei Austro-Ungarii. Totuși, Carol are o zestre de negustor și nu e omul cu care să te tocmești.

Oamenii săi din Parlament deja urmau să voteze în lipsa liberalilor care boicotau deja activitatea parlamentară, anularea actului de renunțare a lui Carol și desființarea Regenței. Carol îi cere lui Maniu care-l putea aresta pentru rebeliune, să intre în Regență. Nicolae era de acord, deci, Maniu cade în plasa pe care și-o țesuse singur. Din păcate, Maniu nu avea spiritul de jucător versat al lui Brătianu. Era doar un intrigant și un profitor de circumstanță.

La 8 iunie 1930, Carol spune franc că vrea să fie Rege și să se desființeze Regența. Dictatura nu este mereu violentă. Definiția pe care o are dictatura este că ea vine printr-o schimbare bruscă. O schimbare la vârf, nu de substanță, contrară legilor din acel moment. S-a vrut o revoluție dar în 8 ani, revoluția va avea un nume: Dictatura Regală - 1o februarie 1938.

Maniu, prins pe picior greșit încearcă să se tocmească, dar nu are câștig de cauză. Nimeni nu mai dorea regența iar el amenință cu demisia. Este sfătuit să rămână la cârma guvernului, dar obține temporar faptul ca Duduia Elena Lupescu să nu vină în țară.

Carol al II-lea a vrut să iasă din „Complexul Înaltei Porți”. Profesorul său de Istoria Românilor a fost Nicolae Iorga. El i-a vorbit de pendularea între „Bizanț, Stambul și Viana”, de jocurile medievale pentru putere polono-maghiare. Carol al II-lea a văzut în Marele Război ce însemna să depinzi de „Înalta Poartă” de la Paris, rupându-te de Berlin și Viena. A pus îndepărtarea sa de la linia succesorală din 1926 pe seama jocurilor „complexului Înaltei Porți” și nu pe instabilitatea sa.

De aceea, el a pendulat între Hitler, Stalin, ca dictatori, încercând relații cordiale cu statele balcanice și central-europene și doar formale cu Parisul și cu Londra. Visa la o Românie „încinsă cu un zid de piatră și de foc”. Captiv unei camarile care făcuse doar afaceri anti-naționale, Carol al II-lea era captiv și Elenei Lupescu. Dornic de înavuțire, crezând că va cumpăra pe oricine cu câți mai puțini bani, a sfârșit alungat în 1940, cu țara mutilată. O treime din teritoriul României Mari fusese înghițit de vecinii României.

Regele Carol al II-lea a preferat șefi de Guvern controlabili. Moartea lui I.G. Duca i-a permis să țină PNL în Guvern dar cu un Guță Tătărescu, drept supusul ideal. Tătărescu nu avea anvergura lui Iuliu Maniu și Nicolae Iorga. Carol al II-lea a subminat parlamentarismul și dezbaterea publică, Acțiunea a dat roade, din 1934 până în 1937. În decembrie 1937, la alegeri, niciun partid n-a făcut majoritatea ca să formeze Guvernul.

Atunci, Carol al II-lea l-a ales pe Octavian Goga, care avea un partid anti-semit, naționalist cu sub 10% scor. L-a folosit pentru ca pe 10 februarie 1938, să fie dată lovitura de stat. Regele l-a numit pe Patriarhul Miron Cristea, fost membru al Regenței și fost apropiat de Ionel Brătianu ca șef de Guvern,

Eugen Tomac este europarlamentar ca urmare a succesului unei coaliții largi din 2024, care azi nu mai este: USR, PMP, Forța Dreptei. El nu are majoritate care să-i fie fidelă, El joacă nolens-volens rolul Guvernului Goga din decembrie 1937.