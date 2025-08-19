Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romane

Calendar Ortodox, 19 august. Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Andrei Stratilat. Acesta a reușit să-i înfrângă pe perși și să-i facă să creadă în Dumnezeu.

Pe 19 august, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Andrei Stratilat. El a fost un sfânt militar și a făcut parte din armata romană. Acesta a trăit în perioada împăratului Maximilian Galeriu și a luptat împotriva perșilor.

Sfântul Mucenic Andrei Stratilat a reușit să-i înfrângă pe perși și chiar să-i convingă pe cel puțin o parte dintre ei să creadă în Dumnezeu. Aceștia au fost pârâți și duși în fața conducătorului Antioh. El a fost pedepsit cu moartea. Trupul i-a fost întins pe un pat de fier încins, iar ostașii care au devenit credincioși au fost încătușați. Conducătorul Antioh a poruncit să li se taie capul cu sabia celor care cred în Dumnezeu.

Astăzi, credincioșii pot să rostească o rugăciune puternică către Sfântul Mucenic Andrei Stratilat pentru a scăpa de necazuri și de energiile negative.