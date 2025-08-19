Social

Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romane

Comentează știrea
Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romaneSursa foto: Youtube
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Calendar Ortodox, 19 august. Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Andrei Stratilat. Acesta a reușit să-i înfrângă pe perși și să-i facă să creadă în Dumnezeu.

Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romane

Pe 19 august, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Andrei Stratilat. El a fost un sfânt militar și a făcut parte din armata romană. Acesta a trăit în perioada împăratului Maximilian Galeriu și a luptat împotriva perșilor.

Sfântul Mucenic Andrei Stratilat a reușit să-i înfrângă pe perși și chiar să-i convingă pe cel puțin o parte dintre ei să creadă în Dumnezeu. Aceștia au fost pârâți și duși în fața conducătorului Antioh. El a fost pedepsit cu moartea. Trupul i-a fost întins pe un pat de fier încins, iar ostașii care au devenit credincioși au fost încătușați. Conducătorul Antioh a poruncit să li se taie capul cu sabia celor care cred în Dumnezeu.

Calendar Ortodox, 19 august. Rugăciune către Sfântul Mucenic Andrei Stratilat

Astăzi, credincioșii pot să rostească o rugăciune puternică către Sfântul Mucenic Andrei Stratilat pentru a scăpa de necazuri și de energiile negative.

Calendar ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat

Sursa foto: Dreamstime

„Troparul Sfântului Mucenic Andrei Stratilat, glasul al 5-lea:

Mărirea cea pământească ai lăsat şi Cereasca Împărăţie ai moştenit; sângele picurându-ţi, ca şi cu o cunună de piatră nestricată, prea minunat te-ai împodobit; şi către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patimi, cu ceata îngerilor în Lumina Cea Neînserată; şi pe Hristos, Soarele Cel Neapus, ai aflat, Sfinte Andrei Stratilat. Aceluia roagă-te pururea, cu cei împreună cu tine purtători de chinuri, să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrând eu să laud sfinţită prăznuirea ta, luminează sufletul meu cu Razele cele Luminătoare ale Duhului şi goneşte negura necunoştinţei, mărite mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin Putere Dumnezeiască călcând pe vicleanul şi biruitor făcându-te, mucenice, prea lămurit cu minte vitejească te-ai îmbogăţit de strălucirea mucenicilor, Fericite Mucenice Andrei, cel cu nume mare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Omorând cugetele cele pământeşti, mucenice mult pătimitorule, cu bărbăţie ai urmat Cuvântului, Celui Ce pentru tine a fost omorât şi la viaţa cea nestricăciosă te-ai mutat prin moarte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce cu adevărat, pentru săvârşirea bunătăţii, S-a îmbrăcat cu Trup din tine, Preacurată, spre mântuirea tuturor credincioşilor, se cunoaşte îndoit la Fire Dumnezeu împreună şi Om.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vetreala Crucii trecând luciul ispitelor, mărite, în râurile sângiuirilor tale ai afundat pe vrăjmaşi.

Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te mai înalt decât smintelile vicleanului şi decât măiestriile cele de acolo, ca un biruitor preaales ai fost prea mărit, mucenice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfrumuseţându-te cu cunună bine încuviinţată, mucenice, cu preaaleşii mucenici cu bucurie stai totdeauna înaintea lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai, Stăpână Fecioară, Mireasă Dumnezeiască, pe Domnul tuturor, Care mântuieşte pe oameni de tirania vrăjmaşului.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, grăind: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea”, potrivit Doxologia.

Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romane

Stiri calde

07:49 - Planul lui Nigel Farage pentru străini. Ce s-ar putea schimba pentru românii din Marea Britanie

07:42 - Regele Norvegiei, în concediu medical. Fiul său a devenit regent

07:32 - Cinci zodii intră într-o săptămână favorabilă. Ce le rezervă astrele de acum, pană pe 23 august

07:26 - Trump amenință din nou cu atacuri în Oman, dacă se aliază cu regimul din Iran

07:18 - Adevărul istoric despre Mihai Viteazul. Ioan Aurel Pop demontează pseudo-știrile și a miturile denigratoare

07:12 - Bacalaureat 2026. Rezultatele celei de-a doua sesiuni vor fi publicate marți, până la ora 9.00

HAI România!

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Proiecte speciale