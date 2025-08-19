Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romane
- Evenimentul zilei
- 19 august 2025, 06:16
- Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romane
- Calendar Ortodox, 19 august. Rugăciune către Sfântul Mucenic Andrei Stratilat
- „Troparul Sfântului Mucenic Andrei Stratilat, glasul al 5-lea:
- Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...
- Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...
- Irmosul:
Calendar Ortodox, 19 august. Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Andrei Stratilat. Acesta a reușit să-i înfrângă pe perși și să-i facă să creadă în Dumnezeu.
Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romane
Pe 19 august, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Andrei Stratilat. El a fost un sfânt militar și a făcut parte din armata romană. Acesta a trăit în perioada împăratului Maximilian Galeriu și a luptat împotriva perșilor.
Sfântul Mucenic Andrei Stratilat a reușit să-i înfrângă pe perși și chiar să-i convingă pe cel puțin o parte dintre ei să creadă în Dumnezeu. Aceștia au fost pârâți și duși în fața conducătorului Antioh. El a fost pedepsit cu moartea. Trupul i-a fost întins pe un pat de fier încins, iar ostașii care au devenit credincioși au fost încătușați. Conducătorul Antioh a poruncit să li se taie capul cu sabia celor care cred în Dumnezeu.
Calendar Ortodox, 19 august. Rugăciune către Sfântul Mucenic Andrei Stratilat
Astăzi, credincioșii pot să rostească o rugăciune puternică către Sfântul Mucenic Andrei Stratilat pentru a scăpa de necazuri și de energiile negative.
„Troparul Sfântului Mucenic Andrei Stratilat, glasul al 5-lea:
Mărirea cea pământească ai lăsat şi Cereasca Împărăţie ai moştenit; sângele picurându-ţi, ca şi cu o cunună de piatră nestricată, prea minunat te-ai împodobit; şi către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patimi, cu ceata îngerilor în Lumina Cea Neînserată; şi pe Hristos, Soarele Cel Neapus, ai aflat, Sfinte Andrei Stratilat. Aceluia roagă-te pururea, cu cei împreună cu tine purtători de chinuri, să mântuiască sufletele noastre.
Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...
Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Vrând eu să laud sfinţită prăznuirea ta, luminează sufletul meu cu Razele cele Luminătoare ale Duhului şi goneşte negura necunoştinţei, mărite mucenice.
Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Prin Putere Dumnezeiască călcând pe vicleanul şi biruitor făcându-te, mucenice, prea lămurit cu minte vitejească te-ai îmbogăţit de strălucirea mucenicilor, Fericite Mucenice Andrei, cel cu nume mare.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Omorând cugetele cele pământeşti, mucenice mult pătimitorule, cu bărbăţie ai urmat Cuvântului, Celui Ce pentru tine a fost omorât şi la viaţa cea nestricăciosă te-ai mutat prin moarte.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cel Ce cu adevărat, pentru săvârşirea bunătăţii, S-a îmbrăcat cu Trup din tine, Preacurată, spre mântuirea tuturor credincioşilor, se cunoaşte îndoit la Fire Dumnezeu împreună şi Om.
Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...
Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu vetreala Crucii trecând luciul ispitelor, mărite, în râurile sângiuirilor tale ai afundat pe vrăjmaşi.
Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Făcându-te mai înalt decât smintelile vicleanului şi decât măiestriile cele de acolo, ca un biruitor preaales ai fost prea mărit, mucenice.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Înfrumuseţându-te cu cunună bine încuviinţată, mucenice, cu preaaleşii mucenici cu bucurie stai totdeauna înaintea lui Hristos.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născut-ai, Stăpână Fecioară, Mireasă Dumnezeiască, pe Domnul tuturor, Care mântuieşte pe oameni de tirania vrăjmaşului.
Irmosul:
Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, grăind: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea”, potrivit Doxologia.
Calendar Ortodox, 19 august. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, membru al armatei romane