Alegerile prezidențiale din Brazilia intră în linie dreaptă într-o atmosferă de tensiune extremă. Senatorul Flavio Bolsonaro a reușit să reducă din nou decalajul în intențiile de vot față de președintele în funcție, Luiz Inacio Lula da Silva, chiar în ajunul primului tur de scrutin, conform ultimelor date publicate de Institutul Datafolha, conform EFE.

Cu doar câteva ore înainte ca cetățenii să fie așteptați la urne pe întreg teritoriul țării, actualul șef de stat este creditat cu 45% din voturile valabil exprimate. În același timp, senatorul de extremă dreapta ajunge la 42%, ceea ce indică o situație de egalitate statistică. Calculele oferite de Institutul Datafolha au exclus opțiunile de vot alb sau nul, precum și răspunsurile alegătorilor încă indeciși.

Cercetarea sociologică a fost efectuată la nivel național pe un eșantion de 2.002 alegători, în intervalul 1-3 octombrie, având o marjă de eroare de două puncte procentuale.

Comparația cu datele furnizate de același institut de cercetare cu doar două zile înainte arată o schimbare clară în dinamica electorală. În sondajul dat publicității joi, Lula da Silva menținea o cotă de 45%, în timp ce fiul cel mare al lui Jair Bolsonaro înregistra 40%.

La distanță considerabilă de primii doi clasați se află fostul guvernator conservator Ronaldo Caiado, creditat cu 4%, activistul antisistem Renan Santos, cu 3%, și psihiatrul și autorul de cărți de dezvoltare personală Augusto Cury, care obține tot 3%.

Dacă niciunul dintre candidați nu va obține majoritatea absolută în primul tur, competiția se va decide pe 25 octombrie. În scenariul turului doi, Lula și Bolsonaro sunt la egalitate, înregistrând 47%, respectiv 46% din opțiunile de vot.

Măsurătorile anterioare indicau un avantaj mai clar pentru președintele progresist, care în urmă cu două zile obținea 48%, față de 45% cât înregistra reprezentantul de extremă dreapta.

Un alt studiu sociologic realizat de institutul Quaest reconfirmă lupta extrem de strânsă dintre cei doi rivali. În primul tur, distanța dintre candidați este și mai redusă: 46% pentru Lula și 45% pentru Bolsonaro.

În ceea ce privește o confruntare directă în turul al doilea, datele Quaest îl plasează pe senator în fața președintelui în funcție, cu un scor de 44% față de 42%. Cercetarea Quaest a fost realizată pe un eșantion de 3.702 alegători în perioada 2-3 octombrie, cu o marjă de eroare de două puncte procentuale.

Finalul campaniei electorale a fost marcat de acuzații reciproce violente și de un val intens de dezinformare. Punctul culminant al tensiunilor a fost reprezentat de anularea ultimei dezbateri televizate dinaintea primului tur, în urma unor decizii de ultim moment emise de instanțele judecătorești.

Hotărârile judiciare au interzis adresarea de întrebări directe președintelui în funcție și au oprit afișarea pupitrului său gol pe ecran în cazul în care acesta ar fi absentat. Aceste măsuri au stârnit reacții vehemente din partea senatorului Bolsonaro, care l-a acuzat pe rivalul său că folosește „prietenii” din sistemul judiciar pentru a-și susține candidatura.

Lula da Silva își anunțase anterior refuzul de a participa la confruntarea televizată, motivând că formatul ales favoriza un „atac coordonat” la adresa sa, preferând să acorde un interviu în cadrul unui podcast.

Reprezentantul opoziției a acuzat sistemul de justice de "cenzură" și și-a anulat prezența cu puțin timp înainte de începerea transmisiunii, fapt ce a dus la anularea definitivă a evenimentului.

Ambii competitori și-au încheiat acțiunile de mobilizare prin manifestații desfășurate simultan în diferite zone din Sao Paulo. Aceasta reprezintă cea mai importantă circumscripție electorală din Brazilia, reunind 34 de milioane de cetățeni cu drept de vot dintr-un total de 158 de milioane de alegători înregistrați la nivel național.