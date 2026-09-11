Liderul formațiunii de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) din landul german Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, a declarat că producția de armament pentru necesarul intern ar putea furniza resursele pentru viitoarele campanii de repatriere și deportare a migranților ilegali.

Declarația a fost făcută joi, într-o conferință de presă, în contextul unui proiect investițional în sectorul apărării care ar urma să fie lansat în orașul Sangerhausen. Siegmund ar putea deveni șeful guvernului landului dacă AfD va reuși să formeze o coaliție majoritară după victoria obținută la alegerile regionale de duminică.

Întrebat despre proiectul din Sangerhausen, Ulrich Siegmund a spus că AfD nu se opune în totalitate producției de armament destinată necesarului intern.

„Nu condamnăm total producția de echipamente militare, întrucât este evident că vom avea nevoie de resursele adecvate pentru viitoarele campanii de repatriere și deportare a migranților ilegali”, a declarat liderul regional al AfD, citat de Reuters.

„Aceasta este, de asemenea, în interesele securității interne, al propriei noastre stabilități și apărării naționale”, a adăugat Siegmund.

Postul public local MDR a relatat anterior că societatea israeliană Elbit Systems negociază construirea unei unități de producție militară la Sangerhausen. Proiectul ar putea crea până la 400 de locuri de muncă.

Declarațiile lui Siegmund apar în condițiile în care AfD susține restabilirea legăturilor cu Rusia și se prezintă drept „partid al păcii”. Formațiunea se opune creșterii cheltuielilor de apărare ale Germaniei și sprijinului militar acordat de această țară Ucrainei.

AfD este un partid de orientare conservatoare, eurosceptică și anti-migrație.

AfD a obținut 43,8% din voturi la alegerile din landul Saxonia-Anhalt, în timp ce Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta al cancelarului federal Friedrich Merz, a obținut 17,2%.

Formațiunea de extremă-dreapta nu a obținut însă majoritatea absolută nici după redistribuirea mandatelor partidelor care nu au trecut pragul electoral de 5%.

În plus, partidele progresiste pro-UE de centru-dreapta și centru-stânga au precizat deja că nu vor forma o coaliție cu AfD pentru guvernul regional, în cadrul așa-numitului „cordon sanitar” prin care extrema-dreaptă este menținută în afara guvernării.

În aceste condiții, AfD ar putea forma o majoritate doar cu formațiunea de stânga naționalistă Sahra Wagenknecht (BSW), care a obținut 5,3% din voturi. O asemenea majoritate ar fi însă fragilă.

BSW se opune proiectului de la Sangerhausen

La fel ca AfD, BSW se opune sprijinului militar acordat Ucrainei, însă formațiunea s-a declarat împotriva proiectului de la Sangerhausen și a respins argumentele economice invocate pentru acesta.