Politica Ministrul Mediului anunță reducerea funcțiilor de conducere la Romsilva







Ministrul Mediului a explicat miercuri detaliile reformei Romsilva, într-un context tensionat de proteste ale sindicaliştilor din silvicultură. Diana Buzoianu a subliniat că niciun post din teren nu este în pericol, fiind vizate doar funcțiile de conducere, iar economiile estimate la 19 milioane lei pe an vor fi redirecționate către operațiuni, monitorizare și prevenirea tăierilor ilegale.

Potrivit ministrului Mediului, reforma Romsilva se concentrează pe restructurarea conducerii și eliminarea suprapunerilor administrative, fără a afecta personalul operativ. Diana Buzoianu a declarat că din 99 de directori vor rămâne doar 12, iar pădurarii și oamenii din teren își vor păstra locurile de muncă.

„Reforma taie doar din vârf: din 99 de directori vor rămâne 12, iar economiile de aproximativ 19 milioane lei/an merg înapoi în pădure – în operaţiuni, monitorizare, prevenirea tăierilor ilegale şi condiţii mai bune pentru personalul silvic”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului precizează că proiectul parcurge toate etapele legale de consultare și avizare, fiind publicat în transparență decizională la 7 august 2025. Consultarea publică a fost organizată conform Legii 52/2003, prin dezbateri și colectarea de observații oficiale.

Reforma reduce direcțiile silvice de la 41 la 12 și diminuează cu 90% funcțiile de director, cu economii estimate la 19 milioane lei pe an. Sumele economisite vor fi investite în operațiuni silvice, monitorizarea tăierilor ilegale și îmbunătățirea condițiilor pentru personalul din teren.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost reduse de la 12.500 lei la 5.000 lei brut/lună, iar contractele includ obligații și indicatori clari de performanță.

Raportul de control al MMAP asupra Romsilva (2020–2024) a arătat prăbușirea profitului brut în 2024 (-83,22% față de 2023), pierderi cronice și premii nejustificate care au generat un prejudiciu total de 46.378.547 lei între 2021–2023. Concluziile au justificat intervenția urgentă în managementul Romsilva, parte din jalonul PNRR, fără care România riscă finanțări importante.

Ministrul Mediului subliniază că reforma Romsilva va funcționa pe baza unor indicatori de performanță, cu obligații contractuale și sancțiuni clare. Diana Buzoianu a reiterat că pădurarii rămân, iar reforma vizează doar privilegiile de la vârf, nu munca din teren.

Câteva zeci de sindicaliști ai Federației Silva au protestat miercuri în fața Ministerului Mediului, cerând retragerea proiectului și crearea unui grup de lucru format din specialiști. Ministrul a încercat să le vorbească, însă liderul sindical a refuzat dialogul, în timp ce protestul continua cu vuvuzele și revendicări legate de protecția pensiilor speciale și bonusurilor de pensionare.