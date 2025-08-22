Politica Romsilva își alege noul șef prin dezbatere publică, în premieră în România







Selecția noului director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva intră într-o etapă fără precedent. Pentru prima dată, procesul va include o dezbatere publică la care vor participa și reprezentanți ai societății civile, a anunțat MMAP.

Evenimentul este programat pentru luni, 25 august 2025, ora 10.00, și va avea loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Potrivit anunțului oficial al ministerului, din totalul celor 25 de candidați înscriși, 17 au trecut de etapa de validare și au susținut interviuri pe parcursul a două zile. Acum, membrii Consiliului de Administrație Romsilva, cei care vor decide numirea, vor putea lua în calcul și opiniile exprimate de societatea civilă în cadrul dezbaterii.

Ministerul precizează că întâlnirea se va desfășura atât fizic, cât și online. Cei interesați să participe trebuie să completeze un formular până duminică, 24 august, ora 20.00. Prezența în sală va fi limitată la numărul locurilor disponibile, iar persoanele care aleg varianta online vor primi ulterior datele de conectare.

Decizia organizării unei selecții transparente vine pe fondul unor tensiuni puternice dintre minister și Regia Națională a Pădurilor. Reforma propusă de MMAP a stârnit controverse majore, întrucât prevede reducerea numărului de directori și eliminarea unor beneficii considerate privilegii.

Cea mai recentă dispută a avut loc în urmă cu două zile, când Federația Silva a organizat un protest în fața ministerului, cerând retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind restructurarea Romsilva.

În timpul manifestației, parlamentarul Diana Buzoianu a fost împiedicată de liderii sindicali să le vorbească protestatarilor la microfon. În zgomotul vuvuzelelor, aceasta a transmis presei că regia „nu este vaca de muls pentru nimeni” și a acuzat sindicatele că apără pensii speciale și bonusuri.

În replică, ministrul Mediului a subliniat că reforma vizează doar reducerea funcțiilor de conducere, nu și posturile din teren.

„Din 99 de directori vor rămâne 12, iar economiile de circa 19 milioane de lei pe an vor fi direcționate înapoi în pădure – în operațiuni, monitorizare și condiții mai bune pentru personalul silvic”, a explicat acesta.

Conform datelor prezentate de minister, planul de reorganizare presupune reducerea direcțiilor silvice de la 41 la 12 și tăierea cu 90% a funcțiilor de director. În paralel, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au scăzut de la 12.500 lei la 5.000 lei brut pe lună, iar contractele includ acum indicatori clari de performanță.

Motivul invocat pentru restructurare este situația financiară dificilă a regiei. Raportul de control al MMAP pentru perioada 2020–2024 indică o scădere drastică a profitului brut, cu 83% în 2024 față de anul precedent, pierderi cronice în mai multe direcții și solduri negative la fondurile destinate conservării și regenerării pădurilor.

În plus, s-au constatat premii acordate nejustificat, care au generat un prejudiciu de peste 46 de milioane de lei.

Pe de altă parte, vocea critică a venit din partea lui Ionuț Sorin Banciu, vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon. Acesta a declarat că actuala reformă riscă să se transforme într-un „circ mediatic”, alimentat de conflictele dintre conducerea politică și sindicate.

Potrivit lui, o adevărată schimbare ar trebui să vizeze eficiența și buna administrare a pădurilor, nu doar reducerea posturilor de conducere.