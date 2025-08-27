Social

Rovinietă locală. Un județ vrea să-i taxeze suplimentar pe șoferi

Rovinietă locală. Un județ vrea să-i taxeze suplimentar pe șoferitrafic mare tonaj / sursa foto: dreamstime.com
Discuție despre o taxă, sub formă de rovinietă, în județul Vâlcea. Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea are de gând să introducă o taxă de drum pentru maşinile de mare tonaj care circulă pe drumurile judeţene, conform Agerpres.

Taxă pentru transportatori în județul Vâlcea

Constantin Rădulescu, președintele CJ al acestui județi, a anunțat, azi, că deja lucrează la un material în acest sens. Marea problemă este legată de unii transportatori, care nu respectă limitele de tonaj. Iar asta a provocat avarii serioase mai multor drumuri din Vâcea.

„Aşa se face că DJ 678 a fost deteriorat în anumite zone, iar DJ 678 A, la fel. Lucrăm, şi să nu vă mire, la un material prin care vom introduce rovinietă, adică taxă pentru cei care fac transport greu pe drumurile judeţene, pentru că aceia care strică trebuie să plătească”, a afirmat Rădulescu, la şedinţa de marţi a forului judeţean, după cum notează sursa citată.

Mașini

Mașini / Sursa foto: Arhiva EVZ

De unde a apărut marea nemulțumire

De asemenea, oficialul a solicitat și agenţilor de la serviciul judeţean de poliţie rutieră, dar şi angajaţilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Vâlcea să fie mai atenți şi să ia în colimator maşinile cu încărcătură peste limitele legale.

Guralivul Macron, pe buza prăpastiei. Premierul Bayrou ar putea fi demis
Avocatul lui Plahotniuc, prins cu avere nejustificată de jumătate de milion de lei
"Fac precizarea că aceste controale nu sunt dispuse pentru conducătorii de autoturisme. Aceste controale se fac pentru cei care nu respectă legea şi merg cu depăşire de tonaj şi aşa mai departe. Ba mai mult, sunt câteva puncte pe DJ 678 A, în zona Munteni - atenţionez şi RAJDP-ul - unde se fac exploatări din albia râului şi se iese în asfalt cu mizerie”, a mai spus Rădulescu.

Se cere mai multă vigilență

Care a continuat: „În alte ţări în care ne ducem, ne mirăm că cei care vin din câmp spală maşinile. În România nu se face. În România trebuie să stăm noi să păzim. Este păcat de munca dumneavoastră şi este păcat de oamenii care trebuie să meargă pe drumuri bune şi curate”, a mai afirmat preşedintele CJ Vâlcea.

 

