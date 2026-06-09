Șeful Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, susține că intervenția agenților locali împotriva șoferului de TIR implicat luni într-un accident în lanț a fost determinată de refuzul repetat al acestuia de a coopera și de încercările de a-și continua deplasarea după producerea incidentului.

Autoritățile au anunțat deschiderea unei anchete interne pentru a verifica modul în care s-a desfășurat intervenția.

Declarațiile au fost făcute marți, după ce în spațiul public au apărut imagini cu momentul în care șoferul a fost imobilizat de forțele de ordine, în urma unui accident în care au fost implicate zece vehicule și două persoane au fost rănite.

Potrivit lui Ionuț Dumitru, polițiștii locali se aflau la intersecția bulevardelor Aurel Vlaicu și Tomis din Constanța când au observat ansamblul format din cap tractor și semiremorcă ieșind de pe carosabil, intrând pe spațiul verde și lovind un stâlp de iluminat și un copac.

Șeful instituției a declarat, într-o intervenție la Digi24, că imediat după oprirea vehiculului, un cetățean le-a semnalat agenților că TIR-ul fusese implicat anterior într-o serie de coliziuni produse la aproximativ un kilometru distanță și că șoferul nu ar fi oprit după impact.

„Polițiștii locali i-au solicitat în mod repetat să descuie portiera, să oprească motorul și să coboare pentru a oferi explicații. Acesta nu s-a conformat și încerca în continuare să își continue deplasarea”, a declarat Ionuț Dumitru.

În aceste condiții, agenții au decis să utilizeze mijloacele din dotare, inclusiv spray iritant-lacrimogen, tonfa și forța fizică pentru a-l opri pe conducătorul auto.

Conform explicațiilor oferite de șeful Poliției Locale Constanța, șoferul ar fi rămas necooperant pe toată durata intervenției.

Acesta susține că bărbatul ar fi aruncat din cabină diverse obiecte către forțele de ordine, inclusiv truse de scule, ceea ce a complicat acțiunea de imobilizare.

Ulterior, la fața locului au ajuns și echipaje ale Poliției Municipiului Constanța. Potrivit lui Dumitru, doi polițiști locali și doi polițiști din cadrul Poliției Române au reușit să pătrundă în cabină și să îl imobilizeze pe șofer.

Întrebat dacă intervenția a fost proporțională cu situația din teren, în contextul imaginilor distribuite online, șeful Poliției Locale a evitat să ofere o concluzie înaintea verificărilor oficiale.

Șofer de TIR agresat de un polițist local după ce a produs un accident în Constanța.https://t.co/pWT29q7YEs pic.twitter.com/5Cu5oLeChJ — Constanta 100% (@CristianHagi1) June 9, 2026

„Vom desfășura o cercetare administrativă, vom discuta cu toți polițiștii locali implicați, iar dacă se vor impune măsuri administrative, acestea vor fi luate”, a declarat acesta.

Verificarea internă urmează să stabilească dacă procedurile au fost respectate și dacă nivelul de forță utilizat a fost justificat de circumstanțele intervenției.

Accidentul s-a produs luni în municipiul Constanța. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, un bărbat de 49 de ani din Oradea, aflat la volanul unui TIR, a lovit mai multe vehicule și și-a continuat deplasarea până când a intrat într-un scuar, apoi într-un stâlp și într-un copac.

În total, zece vehicule au fost implicate în eveniment, iar două persoane au fost rănite.

Testele efectuate pentru consumul de alcool și substanțe interzise au avut rezultate negative. Anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca șoferul să fi avut probleme medicale preexistente care să fi influențat comportamentul său la volan.