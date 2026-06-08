Tragedie în Columbia. Tânăr aruncat peste bord de pe o barcă de petrecere, în timp ce martorii strigau „Îneacă-l!”

O filmare de-a dreptul cutremurătoare apărută pe rețelele de socializare surprinde momentul în care un tânăr de 22 de ani se îneacă în apele lacului de acumulare Peñol-Guatapé, după ce ar fi fost forțat să cadă peste bord în urma unei altercații violente. Scena de groază a avut loc la bordul unei ambarcațiuni de petrecere, plină de tineri.

Pe data de 24 mai, Alexander Avendaño Varela, originar din Medellín, s-a îmbarcat pe o navă de agrement pentru ceea ce trebuia să fie o zi de distracție. Însă, din motive încă neclare, pe puntea vasului a izbucnit un conflict aprins între un grup extins de tineri.

În imaginile video tulburătoare, se poate observa cum grupul de petrecăreți îl împinge și îl agresează pe Alexander, care fusese deja încolțit la marginea punții, fiind desculț și fără pantaloni. În doar câteva secunde, după o luptă scurtă, tânărul vizibil terorizat cade peste balustradă direct în apele adânci.

Nereușind să se mențină la suprafață, Alexander a început să dea disperat din mâini înainte de a dispărea definitiv sub apă. Șocant este faptul că nicio persoană aflată la bord nu a sărit în ajutorul lui, iar ambarcațiunea și-a continuat traseul fără oprire.

Conform anchetatorilor care analizează materialul video, pe fundalul sonor se pot auzi detalii tulburătoare. În timp ce unii pasageri avertizau panicați că Alexander nu știe să înoate, alți martori strigau cu cruzime: „Îneacă-l!”.

Niciunul dintre cei prezenți pe vas nu părea să poarte vestă de salvare, deși utilizarea acestora este obligatorie pe navele turistice din zonă din cauza istoricului ridicat de incidente.

O operațiune amplă de căutare, la care au participat cel puțin 14 scafandri, a fost îngreunată zile la rând de vizibilitatea extrem de redusă și de adâncimea apei, corpul neînsuflețit al tânărului fiind recuperat abia după o căutare de câteva zile.

Rezervorul Peñol-Guatapé este una dintre cele mai faimoase destinații turistice din Columbia, întinzându-se pe mai bine de 2.262 de hectare și având adâncimi de până la 45 de metri. În ultimul deceniu, aproximativ 50 de persoane și-au pierdut viața în aceste ape, unde înotul este strict interzis.

Autoritățile columbiene continuă să strângă declarații de la martorii prezenți la fața locului pentru a stabili exact ce acuzații penale vor fi aduse celor implicați direct în moartea tânărului.