International

Drama traversărilor ilegale continuă. Patru persoane și-au pierdut viața în largul Franței

Comentează știrea
Incident Franta / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Patru persoane și-au pierdut viața în largul coastei nordice a Franței, după ce au încercat să urce la bordul unei ambarcațiuni improvizate care urma să le transporte către Marea Britanie, potrivit BBC.

Incidentul evidențiază din nou riscurile majore asociate traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii, o rută intens utilizată de migranți în ultimii ani.

Circumstanțele tragediei din Franța

Potrivit autorităților din regiunea Pas-de-Calais, victimele — doi bărbați și două femei — au murit după ce „au încercat să urce într-un water taxi” și „curenții, care pot fi periculoși aici, i-au luat”, după cum s-a precizat într-o conferință de presă. Oficialii au subliniat că bilanțul victimelor este încă „provizoriu”.

Incidentul a avut loc în apropiere de Saint-Étienne-au-Mont, la sud de Boulogne-sur-Mer. Operațiunile de salvare au început în jurul orei 07:30 dimineața, ora locală.

François-Xavier Lauch, reprezentant al prefecturii, a declarat că persoanele decedate erau „deja destul de departe în mare” în momentul intervenției echipelor de salvare.

În urma incidentului, o persoană a fost tratată pentru hipotermie, având răni care nu îi puneau viața în pericol, iar alte 37 de persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambarcațiunea și traseul spre Marea Britanie

În ciuda tragediei, barca implicată și-a continuat drumul către Regatul Unit, având la bord aproximativ 30 de persoane. Acest tip de traversare este frecvent întâlnit în ultimii ani, în contextul creșterii fluxului de migranți care încearcă să ajungă pe teritoriul britanic.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a transmis că autoritățile sunt „profund întristate” de pierderile de vieți omenești.

„Fiecare moarte în Canal este o tragedie și un memento clar al pericolelor generate de rețelele criminale care exploatează persoane vulnerabile pentru profit”, a declarat acesta.

Oficialul a adăugat:

„Vom continua să lucrăm neobosit cu Franța și partenerii noștri internaționali pentru a preveni aceste călătorii periculoase.”

Creșterea numărului de traversări și contextul meteorologic din Franța

Datele recente arată că numărul tentativelor de traversare a crescut în ultimele zile, pe fondul condițiilor meteorologice favorabile. În ultimii trei ani, fenomenul a luat amploare, iar în 2025 un total de 41.472 de persoane au ajuns în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici.

Între 1 ianuarie și 26 martie 2026, 4.441 de persoane au traversat Canalul Mânecii, o scădere de 33% față de aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 6.642 de sosiri.

Specialiștii consideră că diferențele sunt influențate în mare măsură de condițiile meteo mai dificile din acest an.

Metode noi folosite de rețelele de trafic de persoane

Autoritățile semnalează o schimbare în tacticile folosite de rețelele de trafic de migranți. Acestea utilizează tot mai frecvent așa-numitele „taxi-boat-uri” pentru a evita patrulele poliției.

În loc să lanseze ambarcațiunile direct de pe plajele monitorizate, acestea sunt lansate din zone mai izolate, uneori la zeci de kilometri distanță.

Ulterior, bărcile navighează de-a lungul coastei și preiau migranții care așteaptă deja în apă, în afara razei de acțiune a autorităților. Această metodă crește semnificativ riscurile, deoarece persoanele sunt expuse direct condițiilor marine înainte de îmbarcare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale