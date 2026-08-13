Bilanțul victimelor provocate de seismul deosebit de puternic care a lovit Columbia la începutul acestei săptămâni continuă să crească dramatic. Cele mai recente date oficiale indică sute de persoane decedate și mii de răniți, în timp ce echipele de salvare caută în continuare supraviețuitori printre dărâmături, după cum informează agenția AFP.

Seismul a înregistrat o magnitudine de 7,4 și a provocat distrugeri masive în partea de vest a țării. Printre zonele cel mai grav afectate se numără orașul Cali, dar și regiunea turistică recunoscută pentru plantațiile de cafea.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Bogota, președintele țării, Abelardo de la Espriella, a prezentat datele actualizate ale dezastrului. În urma mișcărilor seismice au fost înregistrate 265 de decese, aproape 3.500 de persoane au fost rănite, iar 496 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. De asemenea, undele de șoc au distrus mai mult de 11.000 de locuințe.

Pentru a gestiona consecințele dezastrului natural și pentru a urgenta procesul de reconstrucție, șeful statului a anunțat intenția de a decreta stare de urgență economică. Această pârghie legală permite executivului să colecteze taxe suplimentare și să modifice bugetul național fără a mai fi necesară aprobarea prealabilă a Parlamentului.

„Am decis să recurg la urgenţa economică, un mecansim prevăzut de Constituţia noastră, pentru a putea face faţă acestei crize aşa cum trebuie”, a anunţat el în această conferinţă de presă.

Măsura extraordinară are ca scop alocarea imediată de resurse financiare către zonele sinistrate pentru sprijinirea populației afectate și refacerea infrastructurii distruse. Liderul columbian a subliniat că această decizie reprezintă „un mesaj clar de angajament şi de reconstrucţie a teritoriilor lovite de sinistru”.