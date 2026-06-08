Trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport obișnuit în marile orașe, însă numărul accidentelor și al traumatismelor asociate acestora continuă să atragă atenția cercetătorilor și a autorităților din domeniul siguranței rutiere, potrivit Injury Prevention.

Mai multe studii internaționale publicate în ultimii ani arată că utilizarea trotinetelor electrice este asociată cu un risc semnificativ de accidentare, în special în cazul traumatismelor craniene, fracturilor și leziunilor multiple.

Fenomenul este monitorizat îndeaproape pe măsură ce micromobilitatea urbană câștigă teren în tot mai multe țări.

O analiză publicată în revista „Injury Prevention” arată că zona capului este una dintre cele mai vulnerabile în accidentele cu trotinete electrice.

Cercetătorii au constatat că leziunile craniene, ale membrelor superioare și inferioare sunt cele mai frecvente în cazul căzăturilor sau coliziunilor. De asemenea, utilizarea căștii de protecție rămâne redusă în majoritatea studiilor analizate.

Rezultate similare au fost observate și într-un studiu realizat la Berlin, unde aproximativ 40% dintre persoanele rănite în accidente cu trotinete electrice au suferit traumatisme la nivelul capului.

Cercetătorii au remarcat că riscul de leziuni cerebrale traumatice crește în special în situațiile în care utilizatorii au consumat alcool înainte de deplasare.

Datele analizate în mai multe orașe arată că popularizarea trotinetelor electrice a fost urmată de o creștere accentuată a prezentărilor la unitățile de primiri urgențe.

Un studiu care a analizat peste 3.300 de cazuri a concluzionat că introducerea serviciilor de închiriere a trotinetelor electrice a fost asociată cu o creștere puternică a accidentărilor.

Aproape 9% dintre persoanele rănite au necesitat internare, iar sute de pacienți au avut nevoie de intervenții chirurgicale în primele zile după accident.

O altă cercetare a identificat o creștere de aproximativ șase ori a numărului de accidentări raportate la camerele de gardă după apariția serviciilor de trotinete partajate.

Potrivit unui studiu publicat în revista BMJ Injury Prevention, utilizatorii de trotinete electrice prezintă o incidență relativ mai mare a traumatismelor grave comparativ cu bicicliștii.

Autorii cercetării au observat modele diferite de accidentare și o proporție mai ridicată a cazurilor severe în rândul utilizatorilor de trotinete electrice.

Alte cercetări recente au indicat că riscul unui accident care necesită îngrijiri medicale de urgență poate fi de câteva ori mai mare decât în cazul bicicletelor.

Mai multe studii au identificat două elemente recurente în accidentele grave: lipsa echipamentului de protecție și consumul de alcool.

O analiză a 30 de cercetări privind accidentele cu trotinete electrice a arătat că, în medie, doar 5,5% dintre utilizatori purtau cască în momentul accidentului.

În același timp, peste un sfert dintre persoanele rănite consumaseră alcool înainte de incident. Autorii subliniază că purtarea căștii reduce riscul traumatismelor craniene și al complicațiilor severe.

Un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că, deși riscul accidentelor raportat la kilometrii parcurși a început să scadă în unele sisteme de închiriere, creșterea numărului de accidente grave rămâne o preocupare pentru autorități.

Experții subliniază că infrastructura dedicată, limitarea vitezei, respectarea regulilor de circulație și utilizarea echipamentelor de protecție sunt elemente esențiale pentru reducerea riscurilor asociate acestui tip de transport urban.