Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare

Legea care impune asigurarea RCA pentru anumite trotinete și biciclete electrice a intrat în vigoare. Nerespectarea acestei obligații atrage sancțiuni usturătoare, inclusiv retragerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului. Amenzile prevăzute de legislație se situează între 1.000 și 2.000 de lei și vor fi aplicate de Poliția Rutieră.

Obligativitatea RCA se aplică doar pentru trotinetele electrice care depășesc viteza de 25 km/h, cântăresc mai mult de 25 de kilograme și au un motor electric cu o putere mai mare de 250 de wați. Modelele mai mici, ușoare sau cu motoare sub această putere nu intră sub incidența noii legi.

Modificările legislative vin ca răspuns la creșterea alarmantă a numărului de accidente în care sunt implicate trotinetele electrice. Numai în 2025 au fost înregistrate peste 1.600 de accidente, soldate cu șapte decese.

Un exemplu tragic s-a produs în luna august în centrul Bucureștiului, când un tânăr de 22 de ani a lovit mortal o femeie care aștepta să traverseze pe trecerea de pietoni. În ultimii patru ani, alte 30 de persoane și-au pierdut viața în accidente cu trotinete electrice.

Tot în acest an, un băiat de 13 ani din Sibiu și-a pierdut viața în urma unui accident cu trotineta electrică. Minorul a suferit o căzătură care l-a ținut internat aproape trei săptămâni, timp în care medicii au încercat să-i salveze viața, însă fără succes. Conform datelor din anchetă, băiatul nu purta cască de protecție în momentul accidentului.

De asemenea, în aprilie 2025, o fată de 15 ani din judeţul Argeş și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, care era condusă de un adolescent de 16 ani.

Pe lângă amenda contravențională, autoritățile pot decide suspendarea sau chiar retragerea certificatului de înmatriculare al vehiculului. Problema majoră pentru utilizatori este că polițele RCA pentru trotinetele electrice nu se găsesc ușor pe piață, ceea ce face respectarea legii mai dificilă.