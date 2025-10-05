RCA pentru trotinete prin CNP. În Uniunea Europeană sistemul a fost deja implementat

În primele opt luni din 2025, două persoane au murit și 32 au fost rănite grav în accidente cu trotinete electrice în București. Titi Aur propune RCA obligatoriu pentru trotinetiști, iar polițiștii cer radare speciale.

În București, în primele opt luni ale anului 2025, au fost înregistrate 2 decese și 32 de răniți grav în accidente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice. Cifrele oficiale confirmă un trend îngrijorător, mai ales în condițiile în care utilizarea trotinetelor a explodat în marile orașe.

Pe fondul lipsei infrastructurii, cei care aleg trotineta ca mijloc de transport sunt obligați să circule printre mașini, expunându-se astfel unor riscuri majore. Potrivit datelor statistice, 7 accidente cu tineri au loc în fiecare zi în România, ceea ce face ca problema să fie considerată una de siguranță publică.

Fostul pilot de raliuri și expert în conducere defensivă Titi Aur avertizează că lipsa responsabilizării conduce la numărul tot mai mare de accidente. El propune ca și utilizatorii de trotinete electrice să aibă polițe de asigurare obligatorii, legate direct de codul numeric personal.

„Dacă trotinetele electrice vor fi asigurate, nu vor responsabiliza pe cei de la ghidon neapărat, pe când dacă e pe CNP, te face mai responsabil. Că ai 14-16 ani sau 40 de ani, vrei să mergi cu trotineta îţi faci un RCA pentru trotinetă, bicicletă electrică. Dacă faci un accident are cine să plătească, dar să fie obligat în același timp când faci acest RCA să faci un chestionar măcar să știi să mergi pe dreapta, să știi ce înseamnă stop, trecerea de pietoni”, a declarat Titi Aur pentru Observator.

Expertul susține că această măsură ar introduce un nivel minim de responsabilitate, iar persoanele care provoacă accidente ar suporta consecințele prin creșterea costurilor RCA, la fel ca șoferii.

Statele membre UE au fost obligate încă din 2021 să introducă asigurările obligatorii pentru utilizatorii de trotinete electrice. În România, legislația nu a fost însă modificată, iar responsabilitatea pentru daunele provocate în accidente rămâne neclară.

Această întârziere legislativă face ca victimele accidentelor să ajungă în situații dificile atunci când trebuie să-și recupereze prejudiciile.

Sindicaliștii din Europol au atras atenția că polițiștii se confruntă zilnic cu probleme generate de lipsa reglementărilor clare privind trotinetele electrice.

„Siguranța rutieră nu e opțională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicați conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe țări europene autoritățile au făcut deja un pas important: au achiziționat stații mobile de măsurare a vitezei acestor mijloace de transport”, au transmis reprezentanții Europol, citați de News.ro.

Aceștia subliniază că în alte state europene polițiștii pot verifica în timp real dacă trotinetele sau bicicletele electrice au fost modificate pentru a depăși viteza maximă legală.

În România, verificările sunt posibile doar prin Registrul Auto Român (RAR), printr-o procedură birocratică și anevoioasă.

Polițiștii cer ca și în România să fie achiziționate stații mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice, care să permită controale rapide în trafic.