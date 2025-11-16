Ce este stipulat în noua lege RCA, care intră în vigoare de luni, 17 noiembrie

România introduce un nou tip de RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Legea 181/2025, promulgată de președintele Nicușor Dan, intră în vigoare luni, 17 noiembrie. Proprietarii vor avea o lună la dispoziție să se conformeze. Amenzile vor fi aplicate din decembrie.

România intră într-o nouă etapă privind reglementarea vehiculelor electrice ușoare. De luni, 17 noiembrie 2025, intră în vigoare obligația de încheiere a unei asigurări RCA pentru trotinete electrice și biciclete electrice, după publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 181 din 13 noiembrie 2025. Actul a fost promulgat în această săptămână de președintele României, Nicușor Dan, conform procedurii constituționale.

Legea modifică și completează Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, extinzând categoria vehiculelor care trebuie asigurate.

Regula privind intrarea în vigoare la trei zile după publicare nu s-a aplicat la finalul acestei săptămâni deoarece termenul s-a suprapus cu zile nelucrătoare. Conform prevederilor legale, aplicarea începe în prima zi lucrătoare, adică luni.

Textul legislativ introduce în mod explicit obligația ca vehiculele cu propulsie proprie, care nu se deplasează pe șine, să fie asigurate atunci când îndeplinesc anumite caracteristici tehnice. Sunt vizate două categorii:

– vehicule cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h – vehicule cu masă proprie mai mare de 25 kg și viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h

În această definiție intră trotinetele electrice performante, majoritatea e-bike-urilor moderne și alte dispozitive de micromobilitate care depășesc limitele de viteză sau masă prevăzute.

Prin această modificare, România se alătură altor state europene care au introdus obligația de asigurare pentru aceste mijloace de transport, pe fondul creșterii numărului de accidente în marile orașe și al nevoii de protecție juridică și financiară pentru terți.

Potrivit noii legi, proprietarii vor beneficia de o perioadă de conformare. Intervalul stabilit este de 30 de zile de la momentul intrării în vigoare. Practic, până la jumătatea lunii decembrie 2025, utilizatorii de trotinete electrice și biciclete electrice trebuie să aibă deja polița RCA aferentă.

Legea nu modifică principiile generale ale RCA-ului auto, însă introduce un cadru suplimentar pentru gestionarea daunelor provocate de vehiculele electrice ușoare. În ultimii ani, numărul incidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a crescut, iar lipsa unui mecanism de răspundere a lăsat deseori victimele fără posibilitatea recuperării prejudiciilor.

Noua lege încearcă să elimine aceste vulnerabilități și să clarifice responsabilitățile proprietarilor.

Prevederile referitoare la sancțiuni contravenționale nu intră în vigoare simultan cu obligația de asigurare. Legea stabilește în mod clar că sancțiunile se aplică la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

În acest interval, autoritățile nu pot aplica amenzi. După expirarea termenului de 30 de zile, adică din a doua jumătate a lunii decembrie 2025, Poliția Rutieră și polițiștii locali vor putea verifica existența RCA-ului pentru aceste mijloace de transport.

Conform legislației în vigoare, amenzile vor avea valori cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei pentru nerespectarea obligației de asigurare.

Aplicarea sancțiunilor se va face în mod similar verificării RCA-ului auto. Polițiștii pot solicita documentul în timpul unui control rutier sau în cazul producerii unui incident în trafic.

Extinderea obligativității RCA către trotinete electrice și biciclete electrice a fost discutată în ultimii ani pe fondul creșterii accelerate a numărului de astfel de vehicule. De la an la an, piața mobilității urbane a devenit una dintre cele mai dinamice, iar trotinetele electrice au ajuns să fie folosite atât în regim individual, cât și în sistemele de închiriere.

În același timp, au apărut tot mai multe situații în care accidentele provocate de vehicule electrice ușoare au generat pagube materiale sau vătămări corporale, iar victimele nu aveau un instrument legal de despăgubire. Asigurarea voluntară era rar întâlnită, iar responsabilitatea era dificil de stabilit.

Legea 181/2025 introduce un mecanism clar prin care prejudiciile produse terților pot fi acoperite, indiferent dacă vehiculul este utilizat pe piste dedicate, pe carosabil sau pe alte suprafețe permise.

Următorul pas îl reprezintă adaptarea pieței de asigurări. Companiile trebuie să introducă produse RCA specifice pentru categoria nouă de vehicule, să stabilească tarife, limite de răspundere și criterii de evaluare a riscului.

Normele secundare vor trebui actualizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru a stabili detalii privind forma polițelor, procedurile de constatare a daunelor și regulile pentru litigiile între părți.

Experții în asigurări estimează că prețurile RCA pentru trotinete electrice vor fi mult mai reduse decât cele auto, având în vedere masa redusă a vehiculului și nivelul mediu al daunelor produse. Totuși, nu vor exista valori unice, ci polițe adaptate specificațiilor tehnice ale trotinetei sau bicicletei.