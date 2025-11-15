Noua lege RCA a fost promulgată de Nicușor Dan. Schimbări majore în legislație

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat noua lege RCA. Actul normativ aduce reguli noi pentru șoferi, utilizatori de trotinete electrice și organizatorii de competiții sportive cu vehicule. Prevederile includ excepții, responsabilități suplimentare pentru organizatori și rol extins pentru BAAR.

Noua lege privind asigurarea de răspundere civilă auto a fost promulgată de președintele României, Nicușor Dan. Actul normativ actualizează mecanismul RCA și aduce o serie de clarificări legale care vizează nu doar șoferii, ci și utilizatorii de trotinete electrice, biciclete electrice și organizatorii de evenimente sportive cu motor. Informațiile au fost prezentate de Agenția de Presă Rador, care citează Radio București.

Modificările vizează Legea 132/2017 și includ situații speciale în care anumite vehicule nu mai sunt obligate să aibă poliță RCA, dar doar în condiții strict reglementate. În același timp, legea introduce o responsabilitate suplimentară pentru organizatorii de competiții, dar și pentru Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), care poate interveni în cazuri excepționale.

Actul normativ introduce o excepție importantă: persoanele fizice și juridice care folosesc vehicule exclusiv pe perioada evenimentelor sportive cu motor nu sunt obligate să dețină o poliță RCA. Excepția este valabilă doar dacă aceste evenimente se desfășoară în zone cu acces restricționat și clar delimitat.

Legiuitorul condiționează excepția de existența unei asigurări facultative sau a unui instrument de garantare alternativ. Acesta trebuie să acopere prejudiciile provocate terților, inclusiv spectatorilor și persoanelor prezente în zonele de desfășurare. Documentul nu acoperă daunele suferite de piloți sau de vehiculele pilotate de aceștia.

Organizatorul devine responsabil direct pentru acoperirea prejudiciilor. În situația în care nu există asigurarea prevăzută de lege, organizatorul răspunde integral pentru pagubele produse. Dacă acesta nu poate sau nu este în măsură să acopere daunele, intervine BAAR prin Fondul național de protecție.

Legea prevede explicit că, atunci când organizatorul unui eveniment sportiv nu poate acoperi despăgubirile pentru prejudiciile produse, BAAR intervine și acoperă aceste sume. Excepția se aplică doar prejudiciilor suferite de terți, nu piloților sau vehiculelor lor.

După efectuarea plății, BAAR are drept de regres. Adică instituția recuperează integral banii de la organizatorul evenimentului sportiv sau de la autoritatea care a emis autorizația de desfășurare.

Legea stabilește că regresul include și dobânda legală aferentă. Acesta este unul dintre cele mai dure mecanisme juridice introduse în ultimele modificări ale legislației RCA, tocmai pentru a responsabiliza organizatorii și pentru a preveni lacunele de acoperire.

Noua lege introduce și o prevedere referitoare la tratamentul egal al asiguraților. Actul normativ stabilește că o companie RCA nu poate suprataxa primele în funcție de naționalitatea asiguratului sau exclusiv în baza statului membru în care acesta a avut reședința anterioară.

În plus, asigurătorii sunt obligați să trateze în mod egal certificatele de daunalitate emise în alte state membre ale Uniunii Europene. Practic, istoricul de daune al unui șofer român sau străin trebuie recunoscut la fel, indiferent de țara în care acel document a fost emis.

Această prevedere era solicitată de mai mulți ani la nivel european, după multiple cazuri în care șoferii întorși în țară sau stabilizați în România au întâmpinat dificultăți cu preluarea istoricului de daune din state membre UE.

Legea include și dispoziții prin care se clarifică responsabilitatea utilizatorilor de trotinete electrice și biciclete electrice. Categorisirea lor în contextul RCA fusese un subiect intens dezbătut în ultimii ani, în condițiile creșterii rapide a numărului de utilizatori, mai ales în marile orașe.

Deși legea nu introduce obligativitatea RCA pentru aceste vehicule, ea întărește cadrul general de responsabilitate și oferă instrumente suplimentare pentru despăgubirea victimelor în cazul accidentelor produse în timpul evenimentelor sportive sau al activităților organizate în zone cu acces restricționat.

Această clarificare vine și în contextul numeroaselor discuții din mediul urban privind accidentele provocate de trotinete electrice și necesitatea unui cadru juridic mai ferm.

Actul promulgat de președintele României reprezintă o modificare și completare a Legii 132/2017. În esență, noua versiune introduce:

– responsabilități clare pentru organizatorii de evenimente sportive – un rol extins pentru BAAR în gestionarea indirectă a prejudiciilor – protecție suplimentară pentru terții afectați – tratament nediscriminatoriu pentru asigurați, indiferent de naționalitate – recunoașterea uniformă a certificatelor de daunalitate emise în UE – excepții specifice pentru vehiculele utilizate exclusiv în zone delimitate și autorizate