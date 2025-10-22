Asigurare RCA obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice. Ce obligații vor avea posesorii

Trotinetele și bicicletele electrice vor trebui să aibă poliță RCA pentru a putea circula pe drumurile publice, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Proiectul a fost aprobat cu 276 de voturi „pentru”. În calitate de for decizional, Camera Deputaților urmează să trimită legea spre promulgare.

Proiectul de lege are ca scop transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021, care modifică Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 430 din 2 decembrie 2021, cu excepția art.1 pct. 8 și 18.

Conform acestui proiect, vor fi incluse în obligația de asigurare și vehiculele care, potrivit legislației naționale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

În expunerea de motive, Executivul arată că prin acest proiect se extinde definiția vehiculului, astfel încât obligația de asigurare va fi determinată de anumite criterii tehnice.

Ca urmare, în sfera asigurării obligatorii vor fi incluse și vehiculele care, potrivit legislației naționale actuale, nu necesită înmatriculare sau înregistrare, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

De asemenea, sunt eliminate situațiile în care accidentele survin atunci când vehiculele nu sunt folosite ca mijloc de transport.

Proiectul permite, totodată, utilizarea dispozitivelor electronice pentru controlul RCA în trafic fără a opri vehiculele, cu respectarea legislației GDPR, precum și posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA la cerere pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului, cu stabilirea unor obligații specifice pentru asigurat în această perioadă.

Există și anumite excepții în acest sens.

„Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competiţiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstraţiilor care se desfăşoară în România într-o zonă cu acces restricţionat şi demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculelor acestora", se arată în proiect.