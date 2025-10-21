Economie

Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat

Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat
Franța și Spania și-au reafirmat, marți, sprijinul pentru interdicția comercializării, începând din 2035, a automobilelor noi echipate cu motoare cu ardere internă în Uniunea Europeană. Decizia, luată de Bruxelles în urmă cu câțiva ani ca parte a Pactului Verde European, este tot mai contestată de Germania, care face presiuni pentru a o anula, potrivit agenției France Presse.

Producătorii auto europeni cer relaxarea regulilor

Interdicția din 2035 este considerată una dintre cele mai emblematice măsuri ale Pactului Verde European, dar și una dintre cele mai controversate. Producătorii auto europeni, afectați de costurile tranziției la vehicule electrice, cer acum o relaxare a regulilor, invocând riscuri economice și pierderi de locuri de muncă.

În prezent, Comisia Europeană susține că menține direcția stabilită, însă presiunea industriei crește. Legea actuală prevede o reevaluare în 2026, iar executivul european a promis că va aborda subiectul până la sfârșitul acestui an.

Germania vrea să blocheze interdicția

Cancelarul german Olaf Scholz a stârnit controverse la începutul lunii octombrie, după ce a declarat că va „face tot posibilul” pentru a anula interdicția de vânzare a mașinilor cu motor termic începând cu 2035. Această poziție a provocat reacții dure din partea Franței și Spaniei, care consideră că renunțarea la obiectivul de emisii zero ar fi un pas înapoi pentru întreaga Uniune.

Scrisoarea Parisului și Madridului: „2035 este un punct de referință esențial”

Într-o scrisoare comună dezvăluită de publicația Contexte și consultată de AFP, guvernele francez și spaniol au avertizat Comisia Europeană că revizuirea planificată „nu ar trebui în niciun caz să pună sub semnul întrebării obiectivul de emisii zero” pentru 2035.

„Termenul limită 2035 este un punct de referință esențial pentru sectorul auto”, au transmis cele două capitale. Totodată, Parisul și Madridul s-au declarat deschise la „anumite flexibilități”, cu condiția ca acestea să sprijine competitivitatea industriei europene, nu să dilueze tranziția ecologică.

Discuțiile, pe masa miniștrilor Mediului din UE

Scrisoarea va fi analizată în cadrul reuniunii miniștrilor Mediului din statele membre, programată pentru marți, într-un moment în care Uniunea Europeană traversează o perioadă de reevaluare a politicilor de mediu. Noul context, descris drept „pro-business”, vine după un mandat al Ursulei von der Leyen marcat de măsuri ecologice ambițioase, dar tot mai greu de implementat.

