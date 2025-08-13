Social Mașini stricate pe bandă rulantă din cauza combustibilului. Atenție unde alimentați







Pe forumurile de turiști sunt din ce în ce mai multe anunțuri legate de mașinile care se strică pe drum spre Grecia sau înapoi spre țară. Principala problemă ar fi combustibilul din Bulgaria și Grecia.

Cel puțin o mașină din România se strică zilnic prin Grecia sau Bulgaria și este postată pe forumurile unde turiștii cer ajutor. ”Din neant, s-a stricat mașina, pe drum prin Grecia, nu mai trage, se supraturează.

La accelerare schimbă viteza în una inferioară (între vitezele 5, 6, 7). Mai mult de D6 nu mai vrea din accelerație. Pe manual face la fel. Menționez că nu are niciun martor aprins. De parcă ar avea o limitare de viteză aproximativă cu indicatoarele rutiere de viteză. Max 120/h mai vrea. Știe cineva ce ar putea fi?”, a întrebat un turist. Răspunsul nu a întârziat să apară de la un alt internaut cu același tip de mașină. ”Anul acesta în iunie am plecat cu soțul în Grecia.

Tot Kia Sportage, care culmea a fost verificată exact înainte de plecare, chiar de cei de la Kia. Tot așa am avut probleme cu pedala de accelerație și cu pilotul automat. A sunat pe cineva de la reprezentanță și i s-a spus că poate fi de la motorină. Într-adevăr, după ce ne-am întors, timp în care s-a terminat și motorina bulgărească, nu am mai avut probleme”, a scris respectiva persoană.

”Am pățit aproximativ același lucru, aceleași simptome cu o Kia Sportage acum 3 ani, tot în drum spre Grecia și probabil problema era de la actuatorul turbo, dar nici azi nu e 100% sigur. Bănuiala inițială mergea spre senzorul de presiune și temperatura de pe galeria de admisie care odată curățat la un service în Thassos a ținut vreo 2000 km.

Sunt multe posibile cauze care duc motorul în limp mode și nu mai ai accelerație. Posibil drumurile sau combustibilul din Bulgaria să aibă un rol”, a mai completat cineva.