Noi reguli europene pentru permisele de conducere. Când vor fi adoptate în România

Noi reguli europene pentru permisele de conducere. Când vor fi adoptate în RomâniaPermis de conducere. Sursa foto: dreamstime.com
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere. Noile norme aduc schimbări atât pentru șoferii începători, cât și pentru cei profesioniști, vizând totodată trecerea la permisele de conducere în format digital, potrivit comunicatului  emis de Parlamentul European.

Perioadă de probă și reguli speciale pentru tinerii șoferi

Una dintre principalele modificări prevede o perioadă de probă de minimum doi ani pentru șoferii debutanți. În acest interval, ei vor trebui să respecte reguli mai stricte legate de consumul de alcool, purtarea centurii de siguranță și utilizarea sistemelor de protecție pentru copii, potrivit comunicatului emis de Parlamentul European.

Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul de conducere, însă vor avea voie să circule doar însoțiți de un șofer cu experiență, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Permisul de conducere digital, valabil pe telefon

Noile reglementări prevăd introducerea permisului de conducere digital, care va putea fi accesat pe teledon. Șoferii vor avea însă posibilitatea să păstreze și varianta clasică, pe suport fizic.

Examenul pentru obținerea permisului va pune un accent mai mare pe recunoașterea situațiilor periculoase pentru pietoni, copii, bicicliști și alți participanți vulnerabili, precum și pe folosirea corectă a sistemelor de asistență la volan.

Examen auto

Examen auto. Sursă foto: Unsplash

Valabilitatea permiselor auto

Permisele de conducere pentru autoturisme vor avea o valabilitate de 15 ani, iar cele pentru camioane și autobuze de cinci ani, cu posibilitatea reducerii acestei perioade în anumite situații. Șoferii vor fi supuși unor controale medicale care vor include testarea vederii și evaluarea sănătății cardiovasculare.

De asemenea, sancțiunile pentru abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau implicarea în accidente mortale, vor fi recunoscute și aplicate la nivel transfrontalier.

Raportoarea Parlamentului European pentru permisele de conducere, Jutta Paulus, a afirmat că noile reglementări vor face profesiile din transporturi mai atractive și vor contribui la creșterea siguranței pentru pietoni și bicicliști.

Noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a le introduce în legislația națională.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    21 octombrie 2025 la 20:16

    ''noile reglementări vor face profesiile din transporturi mai atractive ''???????
    Serios??????????????/

