Podul Ruse-Giurgiu, închis pe 4 noiembrie. Abonamentele de rută se pot cumpăra cu 7 zile înainte

Guvernatorul interimar al regiunii Ruse, Georgi Georgiev, a anunțat că Podul de peste Dunăre, care leagă Bulgaria de România între Ruse și Giurgiu, va fi închis complet pentru efectuarea lucrărilor de betonare și stabilizare a panourilor portante. Restricțiile vor intra în vigoare pe 4 noiembrie 2025 și vor afecta atât autoturismele, cât și camioanele grele.

Autoturismele nu vor putea circula pe pod între orele 09:00 și 21:00 pe 4 noiembrie. Camioanele grele vor fi restricționate pe o perioadă mai lungă, între 09:00 pe 4 noiembrie și 21:00 pe 5 noiembrie, în ambele direcții – atât din Bulgaria către România, cât și invers.

Autoritățile bulgare au precizat că măsura este necesară pentru prevenirea vibrațiilor care ar putea afecta procesul de reconstrucție a podului.

Șoferii de camioane vor putea folosi parcările și zonele de odihnă din regiunile Ruse, Veliko Tărnovo, Iambol și Haskovo, iar hărțile cu zonele de așteptare și rute alternative sunt disponibile online.

De asemenea, abonamentele de rută care includ secțiunea prin podul Giurgiu-Ruse nu vor fi valabile pentru vehiculele de peste 3,5 tone în timpul perioadei de restricție. Șoferii care au achiziționat deja abonamente trebuie să țină cont că acestea nu vor putea fi utilizate în intervalul în care podul este închis.

Prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a recomandat șoferilor să își planifice din timp traseele și să utilizeze rute alternative pentru a evita blocajele în trafic.

Autoritățile bulgare reamintesc că abonamentele de rută pot fi achiziționate cu până la 7 zile înainte de călătorie, fie prin site-ul Administrației Naționale de Taxare, fie prin rețeaua de parteneri autorizați.