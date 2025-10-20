Transalpina și Transfăgărășan, închise pe mai multe sectoare. Risc de avalanșe și căderi de stânci

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează că sectoare de pe DN7C (Transfăgărășan) și DN67C (Transalpina) au fost închise temporar din cauza condițiilor meteo extreme care pun în pericol traficul rutier. „Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.

De asemenea, precizăm că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment”, a transmis CNAIR prin intermediul unui comunicat oficial.

Conform comunicatului oficial, traficul este suspendat pe Transfăgărășan între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe Transalpina între Rânca (km 34+800) și Curpat (km 79+200), începând de luni, 20 octombrie 2025, ora 00:01.

Măsura a fost luată în urma proceselor verbale întocmite de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanți ai CNAIR și ai Direcțiilor Regionale de Drumuri şi Poduri București, Brașov, Cluj și Craiova, în conformitate cu reglementările tehnice din „Normativul privind circulaţia rutieră pe drumurile montane - Drumul Național DN 7C Transfăgărășan și Drumul Național DN 67C Transalpina”, aprobate în 2020 și 2021.

Autoritățile explică faptul că decizia a fost determinată de apariția fenomenelor meteorologice extreme specifice sezonului rece: ninsori abundente, viscol, avalanșe, căderi de pietre, alunecări de teren, polei și ceață densă.

„Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător”, a mai precizat compania în cadrul aceluiași comunicat de presă.

Pentru șoferii care călătoresc în zonele montane, autoritățile și CNAIR recomandă verificarea situației traficului înainte de a porni la drum.

Informații actualizate sunt disponibile la Dispeceratul Companiei la numărul de telefon 021/9360, pe site-ul www.cnadnr.ro (secțiunea „Situația Drumurilor Naționale”) și pe pagina oficială de Facebook a CNAIR.