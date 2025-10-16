Social

Transalpina, afectată de vremea severă. CNAIR închide un nou tronson

Transalpina, afectată de vremea severă. CNAIR închide un nou tronsonTransalpina. Sursă foto: Captură video
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat închiderea unui nou segment al drumului Transalpina, între Obârșia Lotrului și Curpăt, din cauza condițiilor meteo extreme care pun în pericol siguranța șoferilor.

„Din cauza condiţiilor meteorologice ce pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic (viscol, avalanşe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se extinde sectorul închis circulaţiei rutiere de pe Transalpina (DN 67C), între Obârşia Lotrului (km 59+800) şi Curpăt (km 79+200)”, a transmis CNAIR, joi după-amiază.

Transalpina, afectată de condițiile meteo

Porțiunea dintre Rânca și Obârșia Lotrului fusese deja închisă circulației încă din 30 septembrie, iar acum restricțiile se extind din cauza înrăutățirii vremii. Mai multe tronsoane de drumuri naționale și județene sunt afectate în aceste zile de lapoviță, polei și vânt puternic, ceea ce duce la vizibilitate redusă și un risc crescut de accidente.

Transalpina

transalpina. Sursa foto: Arhiva EVZ

Tronsoane din Transfăgărășan și Transalpina, închise de weekendul trecut

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunța weekendul trecut că DN 7C – Transfăgărășan și DN 67C – Transalpina rămân închise pe perioada 11-12 octombrie, din cauza stratului consistent de zăpadă depus pe carosabil în ultima săptămână.

Circulația rutieră a fost oprită pe DN 67C, între kilometrii 34+800 și 59+800, pe segmentul Rânca (Gorj) – Obârșia Lotrului (Vâlcea), și pe DN 7C – Transfăgărășan, între Piscu Negru (km 104+000, Argeș) și Bâlea Cascadă (km 130+800, Sibiu), potrivit aceleiași surse.

Aer polar peste România – temperaturi negative în Transilvania

Un front de aer rece a cuprins România, aducând temperaturi scăzute și chiar sub pragul înghețului în unele zone. Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că frigul va persista în următoarele zile, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei, unde valorile minime pot ajunge la -3 sau -4 grade Celsius. „Vremea va continua să se răcească în următoarea perioadă”, a precizat șefa ANM, menționând că temperaturile vor fi mai scăzute decât media normală pentru mijlocul lunii octombrie.

În Capitală, temperaturile vor începe să crească treptat spre finalul săptămânii, ajungând la maxime între 13 și 21 de grade Celsius, potrivit prognozei. Totuși, diminețile și nopțile vor rămâne reci, cu valori de 5-6 grade. La nivel național, maximele se vor situa între 11 și 17 grade, iar minimele între 0 și 10 grade, în timp ce în zonele montane și depresionare se vor înregistra temperaturi negative și brumă.

 

