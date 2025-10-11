Transfăgărășanul și Transalpina, închise în weekend din cauza zăpezii

Mai multe tronsoane de drumuri au fost închise din cauza condițiilor meteo. Lapovița continuă să cadă, viscolul afectează vizibilitatea, iar riscul de accidente rutiere rămâne ridicat. Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend din cauza zăpezii, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Drumul Național 7C – Transfăgărășan și DN 67C – Transalpina vor rămâne închise în weekend, din cauza stratului de zăpadă depus pe carosabil în ultima săptămână.

Din cauza ninsorii, circulația rutieră este întreruptă pe DN 67C – Transalpina, între kilometrii 34+800 și 59+800, pe segmentul cuprins între Rânca (Gorj) și Obârșia Lotrului (Vâlcea). Traficul este oprit și pe DN 7C – Transfăgărășan, între Piscu Negru (km 104+000, Argeș) și Bâlea Cascadă (km 130+800, Sibiu), potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Pe DN2A, la intrarea în localitatea Crucea din județul Constanța, traficul rutier este deviat din cauza lucrărilor. Circulația se desfășoară pe ruta Siliștea–Capidava–Hanul Morilor, cu excepția riveranilor și a transportului public de persoane.

Nu mai există probleme provocate de acumulările de apă care să necesite devierea traficului prin localitățile Pantelimon, Saraiu și Hârșova. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să se informeze din timp despre condițiile meteo și restricțiile de circulație de pe traseu și îi avertizează să evite drumurile închise traficului.

Durata estimată pentru lucrările de intervenție la Transfăgărășan este de trei ani, potrivit memoriului de prezentare întocmit de EPC Consultanță de Mediu pentru obținerea acordului de mediu.

Drumul Național 7C leagă provinciile istorice Muntenia și Transilvania și traversează Carpații Meridionali, atingând altitudinea de 2.040 de metri. Traseul ajunge până la barajul Vidraru și este deschis circulației doar în sezonul cald, fiind un important drum turistic de munte.

Proiectul urmărește identificarea măsurilor necesare pentru ca traficul pe DN 7C – Transfăgărășan să se poată desfășura, pe cât posibil, pe tot parcursul anului. Scopul este sprijinirea dezvoltării economice a regiunilor conectate la această rețea rutieră, aflate în prezent sub media națională din punct de vedere al infrastructurii.