Justitie

Polițiști de la Rutieră, cercetați pentru abuz în serviciu

Polițiști de la Rutieră, cercetați pentru abuz în serviciu
Direcția Generală Anticorupție (DGA) a anunțat că trei agenţi de poliţie rutieră din Botoşani sunt cercetaţi după ce nu ar fi încheiat acte de constatare a unor infracţiuni şi contravenţii săvârşite de mai mulţi şoferi, iar unul dintre ei este suspectat că a administrat ilegal o firmă. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani și vizează infracțiuni de abuz în serviciu și folosirea funcției în scop personal.

Trei polițiști din Botoșani sunt cercetați pentru fapte grave

Potrivit DGA, în perioada aprilie-septembrie 2025, cei trei poliţişti rutieri din cadrul Poliţiei Oraşului Ştefăneşti nu au întocmit acte oficiale pentru multiple încălcări ale legislaţiei rutiere depistate la diferiţi conducători auto.

Aceștia sunt suspectați de abuz în serviciu, omisiunea sesizării, favorizarea făptuitorului și fals intelectual. În același timp, există suspiciuni că unul dintre agenți desfășura activități de administrare a unei societăți comerciale.

Suspectul ar fi administrat ilegal o firmă

Unul dintre agenții cercetați ar fi desfășurat activități specifice unui administrator de firmă, deși legea interzice acest lucru angajaților MAI. Conform anchetei, acesta se ocupa de întocmirea documentelor societății și negocierea contractelor, acțiuni care depășesc atribuțiile unui polițist și creează un conflict de interese major.

Poliția Rutieră, Codul Rutier

Poliția Rutieră. Sursa foto: Arhiva EVZ

De asemenea, agentul ar fi întreținut bunurile firmei, gestionând aprovizionarea și transportul mărfurilor cu ajutorul personalului și al autovehiculelor societății. Toate aceste activități ar fi fost desfășurate pentru obținerea de profit personal.

Cercetări pentru multiple infracțiuni și control judiciar

În prezent, ancheta vizează mai multe infracțiuni comise de agenții de poliție, printre care abuzul în serviciu, folosirea informațiilor confidențiale în scop personal sau pentru alte persoane, omisiunea sesizării, favorizarea făptuitorului și falsul intelectual.

Cercetările includ efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția de polițist și tranzacții realizate prin utilizarea informațiilor obținute în virtutea atribuțiilor de serviciu. Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și a instituit măsura controlului judiciar pentru unul dintre agenți.

