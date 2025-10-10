Un bărbat și-a stropit mașina cu benzină și a a încercat să-i dea foc într-o benzinărie

Polițiștii IPJ Timiș au reținut un bărbat de 43 de ani care a intrat cu autoturismul într-o benzinărie din Timișoara, unde a turnat benzină pe el și pe mașină, amenințând că va da foc. Incidentul a fost oprit la timp de un agent de pază, care a intervenit rapid. Polițiștii au stabilit că bărbatul consumase alcool și nu deținea permis de conducere.

Polițiștii IPJ Timiș au reținut un bărbat de 43 de ani care a provocat panică, în noaptea de joi spre vineri, într-o benzinărie din Timișoara. Incidentul a avut loc în jurul orei 02:50, pe bulevardul Republicii, unde bărbatul a intrat cu mașina în incinta stației de alimentare, a turnat benzină pe autoturism și pe el însuși, amenințând că își va da foc.

Angajații benzinăriei au reacționat prompt, oprind alimentarea pompei pentru a preveni o tragedie. Un agent de securitate aflat în zonă a intervenit rapid și a reușit să îl imobilizeze pe bărbat până la sosirea echipajelor de poliție.

La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj de poliție, care l-a identificat pe bărbatul în vârstă de 43 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat ulterior la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii exacte a concentrației de alcool în sânge. Totodată, verificările efectuate de polițiști au arătat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul de 43 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după incidentul periculos produs în benzinăria din Timișoara.

Bărbatul este cercetat pentru tentativă de distrugere, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice