Un bărbat condamnat este de negăsit după o decizie fără precedent a CAB București

Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre fără precedent: un șofer beat care a intrat intenționat pe contrasens și a ucis o fetiță și pe tatăl ei a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat. Bărbatul a fugit din țară și este dat în urmărire internațională.

Justiția românească a stabilit o decizie istorică: un accident rutier poate fi considerat omor calificat, atunci când șoferul acționează conștient și acceptă consecințele fatale ale gestului său.

Curtea de Apel București a condamnat definitiv, pe 9 octombrie 2025, un bărbat de 31 de ani din Borănești, județul Ialomița, la 20 de ani de închisoare cu executare, pentru omor calificat și tentativă de omor calificat.

Decizia a fost pronunțată la peste patru ani de la tragedia din 29 aprilie 2021, când inculpatul, aflat sub influența alcoolului, a intrat intenționat pe contrasens și a provocat un accident devastator: un tată de 21 de ani și fetița sa de un an și patru luni au murit, iar mama copilului a fost grav rănită.

Potrivit rechizitoriului DNA, bărbatul se întorsese din străinătate împreună cu concubina sa, pentru a petrece Paștele acasă, la Borănești.

În seara tragediei, după o ceartă violentă cu socrul său și un consum masiv de alcool, acesta a avut o izbucnire furioasă. A spart obiecte în casă, iar înainte să plece, le-ar fi spus apropiaților:

„Intru în prima mașină care îmi iese în cale!”

Declarația a fost confirmată ulterior de martori în fața anchetatorilor. Una dintre femeile audiate a mărturisit că l-a auzit spunând clar că „va omorî pe cine îi va ieși în cale”.

Bărbatul s-a urcat la volanul unui Renault Espace, având-o pasageră pe concubina sa, și a pornit pe DJ 201, în localitatea Borănești.

Potrivit raportului tehnic al expertizei judiciare, șoferul circula cu 126 km/h, într-o zonă unde limita maximă era de 90 km/h. La un moment dat, a pătruns deliberat pe contrasens și s-a îndreptat direct spre un Ford Focus care venea regulamentar din sens opus.

În mașina respectivă se afla o tânără familie: un bărbat de 21 de ani, soția sa și fiica lor de un an și patru luni.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au confirmat intenția. Stopurile mașinii agresorului nu s-au aprins niciun moment, ceea ce a arătat că șoferul nu a încercat să frâneze și nici să evite impactul.

Coliziunea frontală a fost devastatoare. Mașina familiei a fost distrusă complet.

Fetița de un an și patru luni a murit pe loc. Tatăl, rănit grav, a fost transportat la spital, dar a decedat după 21 de zile de comă.

Mama copilului, singura supraviețuitoare, a suferit traumatisme multiple și a avut nevoie de peste 200 de zile de îngrijiri medicale. Medicii au constatat că a rămas cu infirmitate fizică și psihică permanentă, fiind diagnosticată cu tulburări cognitive și incapacitate totală de muncă.

Expertiza medico-legală a indicat o deficiență funcțională gravă și o suferință psihică ireversibilă, provocată de pierderea familiei și de rănile fizice.

Ancheta a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, iar probele obținute au fost decisive.

Pe lângă imaginile video și rapoartele tehnice, declarațiile martorilor și expertizele medico-legale au demonstrat că inculpatul a acționat cu intenție indirectă, acceptând posibilitatea producerii morții.

Judecătorii au concluzionat că fapta nu poate fi încadrată ca o simplă „ucidere din culpă”, ci ca omor calificat, întrucât inculpatul a conștientizat riscul extrem al acțiunilor sale și a decis să meargă mai departe.

În motivarea deciziei definitive, Curtea de Apel București a subliniat gravitatea faptelor și atitudinea inculpatului:

„A ales deliberat să circule pe contrasens, cu viteză excesivă, fără nicio tentativă de evitare. A transformat autoturismul într-o veritabilă armă de distrugere.”

Judecătorii au considerat că gestul său depășește orice formă de neglijență și reprezintă o formă de violență intenționată, chiar dacă nu și-a ales victimele.

Prin urmare, fapta a fost încadrată la omor calificat, o decizie extrem de rară în jurisprudența rutieră românească.

Sentința definitivă pronunțată pe 9 octombrie 2025 stabilește:

20 de ani de detenție pentru inculpat;

500.000 de euro despăgubiri morale pentru soția supraviețuitoare;

Sume între 10.000 și 20.000 de euro către bunicii și rudele apropiate ale victimei minore.

Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea specială a mitei de 2.000 de euro oferite inițial pentru mușamalizarea cazului – fapt ulterior infirmat, dar reținut în procedura de urmărire penală.

Deși condamnat definitiv, inculpatul nu se află în arest. În 2024, după ce Tribunalul Ialomița a emis mandatul de arestare preventivă, acesta a fugit din țară.

Potrivit Poliției Române, bărbatul este dat în urmărire internațională și figurează pe lista persoanelor căutate pentru extrădare.

Autoritățile române colaborează cu Interpol și cu mai multe state europene pentru localizarea și aducerea sa în țară.