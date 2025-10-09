Monden

Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Ce acuzații i se aduc

Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Ce acuzații i se aducSandu Ciorbă. Sursă foto: Captură video
Alexandru Csorba, fiul cunoscutului manelist Sandu Ciorbă, a fost capturat în Spania, în regiunea Cuenca, după ce autoritățile române l-au dat în urmărire națională și internațională. Tânărul de 26 de ani fusese condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca la cinci ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol.

„La data de 8 octombrie 2025, în urma activităților operative realizate de către polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri din Cluj, a fost arestat, pe teritoriul Spaniei – regiunea Cuenca, un bărbat, de 26 de ani, urmărit național și internațional, condamnat de către Judecătoria Cluj – Napoca la executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, fapta pentru care Alexandru Csorba a fost condamnat s-a petrecut în noaptea de 29 spre 30 iunie 2020, când, alături de alte două persoane, ar fi transportat o minoră cu mașina într-o zonă izolată din Cluj-Napoca.

Conform comunicatului poliției, tânărul i-ar fi oferit victimei „o pastilă cu efecte psihoactive”, după care, „prin constrângere și violență fizică, ar fi determinat-o să întrețină raporturi sexuale”.

Pentru această faptă, el a fost condamnat definitiv la cinci ani de detenție, însă fugise din țară înainte de punerea în executare a sentinței.

Alexandru Csorba

Alexandru Csorba. Sursă foto: Politia Romana

Capturat printr-o operațiune internațională ENFAST

Polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. au declanșat o operațiune ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), în colaborare cu unitatea de urmăriri a Poliției Naționale din Spania.

„Polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unității de urmăriri din cadrul Poliției Naționale a Regatului Spaniei, persoana fiind arestată ieri, 8 octombrie, în vederea predării către autoritățile judiciare române”, se arată în comunicatul oficial.

Capturarea a fost posibilă datorită cooperării prin intermediul Biroului Sirene România din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – I.G.P.R.

Urmează extrădarea în România

În prezent, Alexandru Csorba se află în custodia autorităților judiciare spaniole, urmând să fie supus procedurii de executare a mandatului european de arestare emis pe numele său. După finalizarea formalităților legale, el va fi predat Poliției Române pentru a-și ispăși pedeapsa.

„În prezent, bărbatul de 26 de ani se află în custodia autorităților judiciare spaniole, urmând să fie supus procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis pe numele său. Cooperarea internațională a fost realizată prin Biroul Sirene România din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – I.G.P.R.”, au mai transmis reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române.

 

