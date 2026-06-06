Ciorba de burtă se află pe lista celor mai iubite preparate din bucătăria românească, iar o porție generoasă costă peste 35 de lei în multe restaurante. Cu un buget redus și multă răbdare, ciorba de burtă poate fi pregătită acasă. Pentru un plus de savoare, oasele de vită nu ar trebui să lipsească din acest preparat.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

1 kg burtă de vită prefiartă

1,5 kg oase de vită cu măduvă

2 morcovi mari

1 ceapă mare

1 rădăcină de țelină (aprox. 200–300 g)

6–8 căței de usturoi

4 gălbenușuri de ou

400 g smântână grasă (minimum 20–25% grăsime)

3–4 linguri oțet (sau după gust)

2 linguri sare

1 linguriță piper boabe

1 linguriță piper măcinat

2 foi de dafin (opțional)

Primul pas important este fierberea oaselor de vită la foc mic, deoarece acestea eliberează colagen și dau consistență ciorbei, iar alături de ele se adaugă legumele întregi, respectiv morcovul, ceapa și țelina, care fierb lent.

În timpul fierberii se pot adăuga boabe de piper și foi de dafin, iar tot procesul trebuie făcut la foc mic pentru ca zeama să rămână limpede și concentrată.

După ce supa este gata, burta de vită tăiată în fâșii subțiri se adaugă în oală și se mai lasă la fiert timp de 15 de minute. În acest moment se potrivește și gustul cu sare și piper.

Un pas esențial este dresul ciorbei, când gălbenușurile de ou se amestecă împreună cu smântâna grasă, iar apoi se subțiază treptat cu zeamă fierbinte din oală pentru a evita coagularea. Compoziția obținută se toarnă încet în ciorbă, la foc mic, pentru a păstra textura fină și cremoasă. Usturoiul mărunțit se adaugă la final. Ciorba de burtă se servește întotdeauna fierbinte, alături de smântână, oțet și ardei iute.