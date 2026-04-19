Ciorba de burtă a reaprins rivalitatea gastronomică dintre Grecia și Turcia

O dispută culinară veche dintre Grecia și Turcia a reizbucnit în jurul unei supe tradiționale din organe de vită, cunoscută în Grecia sub numele de „patsa” și în Turcia ca „iskembe”, au povestit proprietarii de restaurante pentru AP.

Preparatul este consumat de generații în ambele țări, însă acum a devenit subiect de competiție culturală, după ce Grecia a inițiat demersuri pentru includerea sa în patrimoniul imaterial UNESCO.

În Grecia, susținătorii tradiției locale au spus că rețeta are rădăcini adânci în gastronomia elenă și că face parte din identitatea culinară a țării. Proprietarul unui restaurant din Salonic, Dimitris Tsarouhas, a declarat că preparatul este specific bucătăriei grecești și că nu ar trebui disputat.

El a spus că există suficiente argumente pentru recunoașterea oficială a originii grecești, insistând că tradiția locală este bine documentată și transmisă din generație în generație.

În Turcia, însă, poziția este complet diferită. Bucătari și clienți au declarat că supa de burtă este parte integrantă a culturii otomane și turcești de secole. Surse din presa turcă invocă manuscrise vechi care ar atesta existența preparatului încă din perioada Imperiului Otoman, iar proprietarii de restaurante din Istanbul afirmă că rețeta le aparține istoric.

Un bucătar din Istanbul a explicat că varianta turcească este preparată exclusiv din burtă de vită, fără picioare, și este considerată un preparat tradițional cu rol culinar și social important.

În Grecia, patsa este asociată nu doar cu alimentația zilnică, ci și cu obiceiuri populare, fiind consumată adesea dimineața devreme. Mulți o consideră un preparat reconfortant, asociat cu refacerea după nopți lungi sau cu efecte benefice asupra digestiei.

Un bucătar grec a spus că ingredientele conțin o cantitate semnificativă de colagen natural și că acest lucru ar contribui la recuperarea organismului după diverse intervenții sau efort fizic, deși aceste afirmații nu sunt susținute de studii științifice clare.

În Turcia, prepararea supei este tratată ca un proces riguros, care începe încă din zorii zilei. Tripa este fiartă ore în șir, iar rețeta este considerată un element de tradiție urbană în multe orașe mari. Diferențele față de varianta grecească sunt evidente în modul de preparare și în ingredientele utilizate, ceea ce alimentează și mai mult dezbaterea privind originea preparatului.

Disputa a fost amplificată de discuțiile privind includerea preparatului în patrimoniul UNESCO, idee care a generat reacții ferme în Turcia. Mulți susținători ai bucătăriei turce consideră că Grecia nu ar trebui să revendice rețeta, argumentând că aceasta aparține tradiției lor culinare de bază.

Pe de altă parte, consumatorii greci susțin că patsa face parte din identitatea gastronomică națională și că diferențele de preparare nu schimbă originea sa. În restaurantele din ambele țări, clienții continuă să consume preparatul fără a ține cont de disputa istorică, considerându-l o mâncare tradițională transmisă de-a lungul generațiilor.

De-a lungul timpului, Grecia și Turcia au avut mai multe dispute similare legate de originea unor preparate culinare, alimentate de istoria comună și influențele culturale reciproce din perioada otomană.