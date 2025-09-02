Social

Cum să prepari carnea de vită astfel încât să fie fragedă de fiecare dată

Cum să prepari carnea de vită astfel încât să fie fragedă de fiecare datăCarne de vită. Sursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Carnea de vită este considerată una dintre cele mai gustoase și hrănitoare tipuri de carne, dar multe persoane se plâng că nu reușesc să o gătească așa cum trebuie. Fie că devine prea tare, fie că își pierde savoarea, modul de preparare este esențial pentru a obține un preparat fraged și suculent.

Alegerea cărnii potrivite

Un prim pas este alegerea corectă a bucății de carne. Pentru fripturi, mușchiul sau antricotul sunt opțiuni ideale, în timp ce pentru tocănițe sau gulaș se recomandă pulpa și spata. Bucățile cu un conținut moderat de grăsime sunt cele mai bune, pentru că în timpul gătitului aceasta se topește și păstrează carnea suculentă.

Marinarea este una dintre cele mai simple metode prin care carnea de vită poate fi aromată. O marinadă clasică se prepară din ulei de măsline, vin roșu, ceapă, usturoi și ierburi aromatice, lăsând carnea la frigider timp de câteva ore sau chiar peste noapte. Acest proces ajută fibrele să se relaxeze și să absoarbă aromele, astfel încât rezultatul final să fie mai gustos.

Carne marinată

Carne marinată. Sursa foto: dreamstime.com

Timpul și temperatura de gătire

Un alt pas esențial este respectarea timpului și a temperaturii de preparare. Carnea de vită nu trebuie pregătită la o temperatură foarte ridicată pentru o perioadă lungă de timp, deoarece riscă să devină tare și uscată.

Proces de zeci de milioane în București. Miza este Piața Moghioroș
Proces de zeci de milioane în București. Miza este Piața Moghioroș
500.000 de angajați, în mare pericol de șomaj. Foarte multe firme riscă falimentul
500.000 de angajați, în mare pericol de șomaj. Foarte multe firme riscă falimentul

În schimb, o gătire lentă, la foc mic, menține frăgezimea. Metode precum coacerea în cuptor la temperatură redusă sau fierberea îndelungată sunt recomandate pentru a obține o textură moale și plăcută.

Gulașul, preparat tradițional cu carne fragedă și arome intense

Un preparat bine cunoscut cu carne de vită este gulașul. Pentru rețetă ai nevoie de bucăți de carne tăiate cuburi, ceapă călită în ulei, boia dulce, ardei gras, roșii și cartofi.

Carnea se adaugă peste legumele călite și se stinge cu vin și supă de vită, lăsându-se la fiert la foc mic timp de două-trei ore. Rezultatul este o mâncare gustoasă, cu arome intense, iar carnea devine extrem de fragedă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:42 - OpenAI pregătește cel mai mare centru de date din Asia
10:36 - Cocktail Holidays, în atenția autorităților după problemele turiștilor români
10:31 - Sorin Grindeanu, despre decizia PSD de-a menține impozitul pentru multinaționale. Guvernul ar fi avut zero legitimitate
10:18 - Proces de zeci de milioane în București. Miza este Piața Moghioroș
10:10 - Franța, aproape de colaps, din cauza crizei pensiilor, avertizează Bayrou
10:01 - Ce s-a descoperit despre tânărul care a lovit un livrator asiatic. Noi audieri la Parchet

Proiecte speciale