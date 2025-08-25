Social Tartă cu pere caramelizate. Desertul perfect pentru serile răcoroase de toamnă







La finalul lunii august, perele românești apar în majoritatea magazinelor și piețelor din țară. Cu un parfum irezistibil, acestea sunt perfecte pentru deserturi fine și aromate. Printre cele mai simple și rafinate rețete pe care le poți încerca se numără tarta cu pere caramelizate, un desert care îmbină savoarea fructelor de sezon cu gustul intens al caramelului.

În serile răcoroase de toamnă, tartele cu mere, pere, dovleac sau prune sunt ideale de savurat alături de un sos de caramel sau chiar de un pahar cu lapte. Dacă nu știi ce să faci cu perele prea coapte și prea zemoase, această rețetă te va ajuta să le transformi într-un deliciu.

Ingrediente necesare:

1 foaie de aluat fraged sau foietaj

4-5 pere bine coapte, dar ferme

150 g zahăr

50 g unt

un strop de scorțișoară (opțional)

zeama de la o jumătate de lămâie

Spală perele, curăță-le de coajă și taie-le în jumătăți sau felii groase. Pentru a le ajuta să își păstreze culoarea, stropește-le cu puțină zeamă de lămâie.

Într-o tigaie, topește zahărul la foc mediu până capătă o culoare aurie, apoi adaugă untul și amestecă până obții un caramel fin. Așază perele în caramel și lasă-le câteva minute să se înmoaie ușor și să prindă aroma intensă.

Pregătește o tavă rotundă, toarnă perele cu tot cu caramel, apoi acoperă-le cu foaia de aluat. Introdu tarta în cuptorul preîncălzit la 180°C și las-o aproximativ 30 de minute, până când aluatul devine auriu și crocant.

După coacere, răstoarnă cu grijă tarta pe un platou, astfel încât perele caramelizate să rămână deasupra. Tarta cu pere caramelizate poate fi servită alături de o cupă de înghețată de vanilie sau de un strat subțire de frișcă. Pentru un plus de gust, poți presăra deasupra nuci mărunțite.