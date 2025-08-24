Social Dulceață de gogonele ca pe vremuri, din caietul bunicii







Dulceața de gogonele este o alegere neobișnuită, dar extrem de gustoasă, care surprinde prin combinația de acrișor și dulce. Această rețetă aduce un plus de savoare în cămara oricărei gospodine și poate fi servită atât la micul dejun, cât și ca umplutură pentru prăjituri sau tarte.

Pentru a obține o dulceață ca la carte, este esențial să alegeți gogonele mai mici și ușor mai dulci.

Ingredientele necesare:

1 kilogram de gogonele

900 grame de zahăr alb

1 esență de vanilie

coajă rasă de la o lămâie

Spălați-le bine, curățați-le de impurități și tăiați-le apoi în felii subțiri sau cuburi. Pentru a diminua gustul acrișor, este recomandat să puneți feliile de gogonele într-un bol și să le presărați cu zahăr.

Lăsați-le să stea timp de câteva ore sau chiar peste noapte, astfel încât să lase sucul propriu și să se îndulcească treptat. Această etapă ajută și la păstrarea texturii crocante a gogonelelor.

Următorul pas este fierberea. Turnați gogonelele cu tot cu sucul rezultat într-o cratiță mare, adăugați zahărul rămas, puțină zeamă de lămâie și esența de vanilie. Fierbeți amestecul la foc mediu, amestecând constant ca să nu se prindă de cratiță. Este important să nu grăbiți procesul, pentru ca gogonelele să rămână ferme și să nu se transforme într-un piure.

După ce dulceața începe să se lege și capătă consistența dorită, se mai poate adăuga puțină vanilie sau coajă rasă de lămâie pentru un plus de aromă.

Dulceața se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, se închid ermetic și se lasă să se răcească complet. Astfel, aceasta se poate păstra câteva luni în cămară, fiind un adevărat deliciu pentru momentele în care vrei să te bucuri de un desert special.

Dulceața de gogonele poate fi savurată pe pâine, alături de brânzeturi sau chiar pentru umplerea tartelor. De asemenea, clătitele umplute cu acest tip de dulceață vor fi delicioase.