Dulceață de gogonele ca pe vremuri, din caietul bunicii
- Mădălina Sfrijan
- 24 august 2025, 08:50
Dulceața de gogonele este o alegere neobișnuită, dar extrem de gustoasă, care surprinde prin combinația de acrișor și dulce. Această rețetă aduce un plus de savoare în cămara oricărei gospodine și poate fi servită atât la micul dejun, cât și ca umplutură pentru prăjituri sau tarte.
Dulceață de gogonele. Gustul care te trimite cu gândul la copilărie
Pentru a obține o dulceață ca la carte, este esențial să alegeți gogonele mai mici și ușor mai dulci.
Ingredientele necesare:
- 1 kilogram de gogonele
- 900 grame de zahăr alb
- 1 esență de vanilie
- coajă rasă de la o lămâie
Spălați-le bine, curățați-le de impurități și tăiați-le apoi în felii subțiri sau cuburi. Pentru a diminua gustul acrișor, este recomandat să puneți feliile de gogonele într-un bol și să le presărați cu zahăr.
Lăsați-le să stea timp de câteva ore sau chiar peste noapte, astfel încât să lase sucul propriu și să se îndulcească treptat. Această etapă ajută și la păstrarea texturii crocante a gogonelelor.
Cea mai importantă parte
Următorul pas este fierberea. Turnați gogonelele cu tot cu sucul rezultat într-o cratiță mare, adăugați zahărul rămas, puțină zeamă de lămâie și esența de vanilie. Fierbeți amestecul la foc mediu, amestecând constant ca să nu se prindă de cratiță. Este important să nu grăbiți procesul, pentru ca gogonelele să rămână ferme și să nu se transforme într-un piure.
După ce dulceața începe să se lege și capătă consistența dorită, se mai poate adăuga puțină vanilie sau coajă rasă de lămâie pentru un plus de aromă.
Dulceață de gogonele. Cum o poți păstra pe timp de iarnă
Dulceața se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, se închid ermetic și se lasă să se răcească complet. Astfel, aceasta se poate păstra câteva luni în cămară, fiind un adevărat deliciu pentru momentele în care vrei să te bucuri de un desert special.
Dulceața de gogonele poate fi savurată pe pâine, alături de brânzeturi sau chiar pentru umplerea tartelor. De asemenea, clătitele umplute cu acest tip de dulceață vor fi delicioase.
