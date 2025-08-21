Social Cină cu puține calorii. Trei salate rapide cu ton și legume







Salatele cu ton sunt alegerea ideală pentru un prânz rapid sau o cină cu puține calorii. Bogate în proteine și nutrienți, acestea combină aromele proaspete ale legumelor cu savoarea tonului, oferind un gust echilibrat și o textură plăcută.

Această salată poate fi preparată în doar cinci minute și poate fi savurată inclusiv în zilele aglomerate la birou.

Ingredientele necesare:

1 conservă de ton

2 ouă fierte tari

1 castravete

5-6 roșii cherry

frunze de salată verde

1 iaurt cu 3,6% grăsime

1 praf de sare/piper

1 linguriță de zeamă de lămâie

1 linguriță ulei de măsline

Se fierb ouăle și se taie în cuburi. Castraveții și roșiile se spală și se feliază. Într-un bol, se amestecă salata verde ruptă în bucăți, legumele și tonul scurs de lichid. Se adaugă ouăle și se asezonează cu iaurt, sare și piper după gust. Rezultatul este o salată cremoasă, hrănitoare și perfectă pentru o masă rapidă.

Ingrediente:

1 conservă de ton în ulei de măsline

1 ardei gras roșu/galben

2 roșii

2 castraveți mici

30 grame măsline negre

1 ceapă roșie

1 legătură de pătrunjel verde

1 linguriță zeamă de lămâie

1 linguriță ulei de măsline

Ardeii se taie fâșii, roșiile și castraveții cuburi, ceapa felii subțiri. Se amestecă toate legumele cu tonul scurs și măslinele.

Se adaugă pătrunjel tocat și se stropesc cu zeamă de lămâie și puțin ulei de măsline. Această salată are arome proaspete și intense, potrivită pentru zilele călduroase.

Ingredientele de care vei avea nevoie:

160 grame ton în conservă

2 ouă fierte

1 morcov ras

1 țelină mică

1 castravete

3 linguri de iaurt

1 linguriță de muștar

1 praf de sare/piper

Se amestecă ouăle tăiate cubulețe cu tonul și legumele tocate sau rase. Se adaugă iaurt și puțin muștar, apoi se condimentează după gust. Textura cremoasă a iaurtului combinată cu tonul și legumele crocante face din această salată un preparat sățios și aromat. Aceste rețete pot fi adaptate ușor după preferințe. Se pot adăuga capere, avocado, mărar, lămâie sau semințe, pentru un plus de savoare și aspect.