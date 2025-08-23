Vremea Dulceață de zmeură cu mentă. O rețetă cu parfum irezistibil







Dulceața de zmeură este, fără îndoială, una dintre cele mai rafinate și apreciate rețete ale finalului de vară. Dacă alegi să adaugi câteva frunze de mentă proaspătă, rezultatul devine o explozie de arome, un amestec fin între dulceața fructelor și prospețimea mentei. O combinație surprinzătoare, dar irezistibilă, pe care orice gospodină o poate încerca acasă.

Procesul de preparare al acestui deliciu este simplu, însă secretul constă în echilibrul perfect dintre ingrediente. Lămâia va oferi aciditatea necesară pentru echilibrarea gustului, iar pectina pe care o conține va ajuta dulceața să se lege.

Pentru această rețetă sunt necesare următoarele ingrediente:

1 kilogram de zmeură bine coaptă

700 de grame de zahăr

sucul unei lămâi

câteva frunze de mentă proaspătă

Zmeura se spală cu grijă, fără a o zdrobi, și se lasă să se scurgă. Se pune într-o cratiță cu zahărul și se lasă câteva ore, timp în care fructele își vor lăsa sucul. Apoi se fierb la foc mic, amestecând ușor pentru a nu zdrobi boabele.

Spre final, se adaugă sucul de lămâie și frunzele de mentă tocate fin sau întregi, după preferință. Acestea vor elibera un parfum intens, care va transforma dulceața într-o adevărată delicatesă.

Când dulceața a ajuns la consistența dorită, se toarnă fierbinte în borcane sterilizate și se închide ermetic. Astfel, aroma de vară va putea fi păstrată pentru lunile reci, când un desert simplu poate deveni un răsfăț cu iz de vacanță.

Dulceața de zmeură cu mentă poate fi savurată pe o felie de pâine prăjită, lângă un ceai aromat sau chiar alături de deserturi sofisticate precum panna cotta sau cheesecake.

Dulceața de zmeură și mure este o adevărată încântare pentru simțuri. Pe lângă gust, aceasta impresionează și prin culoarea vie, care te va duce cu gândul la fructele din sezonul cald.

Pentru dulceața de zmeură și mure ai nevoie de 500 de grame de zmeură coaptă, 500 de grame de mure, 700 de grame de zahăr și sucul unei lămâi.

Fructele se spală cu grijă și se lasă să se scurgă. Se pun într-o cratiță împreună cu zahărul și se lasă câteva ore să lase sucul. Apoi se fierb la foc mic, amestecând ușor pentru a nu zdrobi boabele. Când dulceața începe să prindă consistență, se adaugă sucul de lămâie și se mai lasă să fiarbă câteva minute.