Balmoșul ciobănesc este una dintre acele preparate care spun o poveste despre viața de la stână, unde mâncarea se făcea din puține ingrediente, dar cu multă răbdare și pricepere. Cu puține ingrediente și răbdare, gustosul balmoș poate fi pregătit ca odinioară.

Ingredientele necesare pentru rețetă:

1 litru lapte

200 g mălai

200 g smântână

100 g smântână (pentru final)

50 g unt

60 ml ulei

3 ouă bătute

100 g brânză rasă

5 g sare

Laptele se pune la fiert într-o oală cu fund gros și, când începe să se încălzească bine, se adaugă mălaiul în ploaie, amestecând continuu ca să nu se formeze cocoloașe. Fierberea trebuie să fie lentă și constantă, pentru ca mălaiul să se lege și să capete o consistență cremoasă.

Pe măsură ce compoziția se îngroașă, se adaugă untul, uleiul și sarea, iar totul se amestecă în mod constant, pentru ca preparatul să rămână omogen și cremos. Apoi se încorporează smântâna, treptat, astfel încât să se integreze complet în compoziție și să aducă un plus de gust.

Ouăle bătute se adaugă cu grijă, în fir subțire, amestecând continuu, ca să nu se coaguleze, iar la final se pune brânza rasă, care se topește ușor și leagă toate aromele.

Preparatul este gata atunci când începe să se desprindă ușor de pereții vasului, semn că a ajuns la consistența corectă, nici prea moale, nici prea tare.

Balmoșul se servește cald, de obicei în vase simple, rustice, exact ca la stână. Este o mâncare sățioasă, cu gust intens de lapte și brânză, care îți va aminti de bucătăria bunicilor și de gustul preparatelor de altădată.

Deși este mai gustos imediat după preparare, balmoșul poate fi servit și a doua zi, fără să își piardă gustul. După răcire, acesta devine mai ferm, însă își păstrează aroma bogată dată de lapte, smântână și brânză. Pentru reîncălzire, cea mai bună metodă este la foc mic, într-o tigaie sau într-o oală de fontă.